전주시정연구원 "AI도시 도약 데이터체계 정비 시급"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

통계·데이터 이원화 운영 구조 개선 필요성 제기

인벤토리 조사·거버넌스 구축 정책과제 제안



[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시가 AI 거점도시로 도약하기 위해서는 데이터 기반 행정체계 정비가 선행돼야 한다는 제언이 나왔다.

전주시정연구원은 15일 전주시 통계·데이터 운영 실태를 진단하고 신속 추진 과제와 중장기 정책 방향을 담은 'JJRI 정책이슈브리프 제20호'를 발간했다고 밝혔다.

전주시정연구원 로고[사진=뉴스핌DB] 2026.04.15 lbs0964@newspim.com

브리프에 따르면 전주시 행정 현장의 데이터 수요는 높은 반면, 이를 안정적으로 생산·관리·공유할 기반은 아직 충분하지 않은 것으로 나타났다. 특히 통계와 공공데이터 운영체계가 이원화돼 데이터의 지속적 생산과 축적을 저해할 수 있다는 점이 지적됐다.

연구원은 "데이터 없는 AI 도시는 연료 없는 자동차와 같다"고 강조하며, 피지컬AI와 스마트도시, 디지털트윈, 교통정보 등 주요 전략사업 역시 데이터 자산과 갱신 체계가 뒷받침돼야 실질적 성과로 이어질 수 있다고 분석했다.

또 전주 고유의 환경과 시민 생활을 반영한 데이터 축적이 이뤄져야 지역 맞춤형 AI 서비스 구현이 가능하다고 설명했다.

이에 연구원은 신속 추진 과제로 △행정자료·통계·데이터 인벤토리 전수조사 △통계·데이터 제공 책임관 지정 △기계가독 원칙 수립 △데이터 갱신 담당자 지정 및 이력 관리 도입 등을 제안했다.

중장기적으로는 △통계·데이터 거버넌스 제도화 △민생경제 패널데이터 구축 △전주 특화 데이터셋 개발 △데이터·AI 공급망 생태계 조성 등을 통해 AI 실증 기반을 마련해야 한다고 강조했다.

김추린 연구위원은 "AI 거점도시로 성장하기 위해서는 선언보다 행정 내부 데이터 기반 정비가 우선돼야 한다"며 "데이터 생산·관리·공유 체계를 재설계하는 것이 중요하다"고 말했다.

한편 해당 브리프는 전주시정연구원 누리집에서 확인할 수 있다.

lbs0964@newspim.com