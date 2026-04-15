코나아이, 1분기 매출 766억·영업이익 246억

전년 대비 94% 증가…비수기 속 두자릿수 성장 달성

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 핀테크 기업 코나아이는 2026년 1분기 연결 기준 잠정 영업실적을 발표하고, 매출액 766억원, 영업이익 246억원을 기록했다고 15일 밝혔다.

이는 전년 동기 대비 매출액 31.3%, 영업이익 94.0% 증가한 수치다. 해외 금융사의 카드 발주 사이클 특성상 연초는 물량이 줄어드는 업계 비수기로, 통상 2·3분기에 오더가 집중되는 구조다. 이 같은 계절적 비수기 영향에도 불구하고 전년 동기 대비 두 자릿수 이상의 매출·이익 성장을 실현하며 핵심 사업 경쟁력을 재확인했다.

회사에 따르면 이번 실적 성장의 한 축은 DID(디지털 신원증명) 사업 내 해외 프리미엄 메탈카드 수출 확대다. 모바일 결제가 빠르게 확산되고 있음에도 글로벌 카드 시장에서는 오히려 카드의 고급화 트렌드가 강화되면서 하이엔드 프리미엄 메탈카드 수요가 지속적으로 늘어나고 있다. 코나아이는 자체 개발 칩 운영체제와 90여 개국에 구축한 글로벌 수출 네트워크를 기반으로 주요 글로벌 결제 브랜드와의 협력 관계를 공고히 하며 시장 입지를 확대하고 있다.

[사진=코나아이]

특히 이번 1분기에는 견조한 사업 펀더멘탈을 유지하는 가운데, 기존 고객사와의 두터운 신뢰 관계를 바탕으로 추가 물량을 확보하며 수익 기여도를 높였다. 글로벌 카드 비수기임에도 기존 파트너십 내에서 점유율을 확대한 것은 코나아이의 제품 경쟁력과 고객 관계 경쟁력이 함께 작동한 결과라는 평가다.

결제플랫폼 사업도 견조한 성장세를 이어갔다. 중앙정부의 지역화폐 지원 예산이 확대된 가운데, 코나아이는 경기도 등 주요 지자체에서의 운영 기반을 유지하면서 진천·세종·충주·상주 등 신규 지역으로 플랫폼 사업을 확장하며 거래액 증가를 이끌었다. 여기에 개방형 플랫폼으로의 전환을 통해 네이버페이·카카오페이 등 모바일 간편결제 연동을 확대하고 리워드 혜택을 다양화하는 한편, 큰글씨 모드 도입 등 고령층을 포함한 다양한 계층의 접근성을 높인 것이 지역화폐 거래액 확대로 이어졌다. 플랫폼 운영 효율화를 통한 수익성 개선도 이번 분기 실적에 긍정적으로 기여했다.

신사업에서도 성과가 가시화되고 있다. MVNO알뜰폰 서비스 'MONA'는 1분기 신규 가입자 약 2만 명을 모집하며 전년 동기 대비 매출 190% 성장을 기록했다. 코나아이의 결제 플랫폼 역량과 결합한 차별화된 서비스 경쟁력이 가입자 확대로 이어지며 신성장동력으로서의 존재감을 높여가고 있다.

조정일 코나아이 대표이사는 "업계 비수기인 1분기에 해외 수출과 국내 플랫폼 사업 모두에서 전년 동기 대비 의미 있는 성장을 달성했다"며 "하반기로 갈수록 글로벌 카드 물량이 집중되는 사업 구조를 감안하면, 연간으로도 핵심사업과 신사업 등이 함께 성장을 견인하는 흐름이 이어질 것으로 기대한다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com