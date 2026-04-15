안도걸 "중동특위 간사로 에너지 위기 대응 5646억 추경 반영 성과"

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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 안도걸 더불어민주당 의원은 15일 "중동전쟁 경제대응 특별위원회 간사로 총 5646억원 규모 에너지 위기 대응 예산이 반영되는 성과를 이끌어냈다"고 밝혔다.

안 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "중동전쟁 이후 에너지 가격 급등과 수급 불안이 이어지면서 유가 상승, 물가 부담, 산업 원가 상승으로까지 확산되고 있다"며 "특히 나프타 등 원자재 가격 급등은 석유화학과 플라스틱 산업 전반에 부담으로 작용하고, 그 영향이 중소기업과 민생으로 이어지는 구조가 지속되고 있는 상황"이라고 설명했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 안도걸 국회의원이 11일 광주 남구 일원에서 열린 박상길 더불어민주당 전남광주통합특별시의원 예비후보의 선거사무소 개소식에 참석해 축사를 하고 있다. 2026.04.11 bless4ya@newspim.com

이어 "이러한 위기에 대응하기 위해 중동전쟁 경제대응 특위 간사로서 민생과 산업 현장의 부담을 완화하는 방향으로 추경 반영을 추진했다"고 밝혔다.

안 의원은 "이번 추경은 유가 상승에 따른 국민 생활 부담을 완화하고, 농어민·운송업 등 현장 타격이 큰 분야를 지원하며, 나프타 등 핵심 원자재 수급 불안에 대응하는 데 중점을 두고 있다"고 강조했다.

그러면서 "취약계층과 소상공인 지원을 포함해 위기 상황에서 부담이 특정 계층에 집중되지 않도록 하는 방향으로 반영됐다"고 덧붙였다.

안 의원은 "에너지 위기가 장기화되는 상황에서 민생과 산업 현장의 부담을 줄이기 위한 대응을 지속해 나가겠다"고 다짐했다.

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