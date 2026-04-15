한국 女축구, '10명' 캐나다에 1-3...빛 바랜 김신지 프리킥 골

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 대한민국 여자 축구대표팀이 국제축구연맹(FIFA) 시리즈 2차전에서 수적 우위를 살리지 못하고 캐나다에 지며 2연패를 기록했다.

신상우 감독이 지휘하는 한국은 15일(한국시간) 브라질 쿠이아바의 아레나 판타날에서 열린 FIFA 시리즈 2026 2차전 캐나다와의 경기에서 1-3으로 패했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 신상우 감독이 지휘하는 한국은 15일(한국시간) 브라질 쿠이아바의 아레나 판타날에서 열린 FIFA 시리즈 2026 2차전 캐나다와의 경기에서 1-3으로 패했다. [사진=KFA SNS] 2026.04.15 football1229@newspim.com

이 대회는 FIFA가 주관하는 친선 경기 형태의 시리즈로, 대륙 간 맞대결 기회를 확대하기 위해 마련됐다. 한국은 내년 여자 월드컵 개최국인 브라질에 초청받아 이 시리즈에 참가했다.

지난 12일 브라질에 1-5 대패를 당했던 한국은 캐나다와 2차전에서도 3골을 허용하며 패했다.

한국은 전반 23분 선제골을 허용했다. 페널티지역 왼쪽으로 쇄도한 에블린 빈스와의 경합에서 패했고, 그대로 슈팅 찬스를 허용한 후 실점했다.

한국은 전반 27분 손화연이 캐나다의 중앙 수비수 제이드 로즈의 태클에 걸려 넘어졌고, 로즈의 퇴장으로 수적 우위를 점했다. 곧바로 프리킥 키커로 나선 김신지는 전반 29분 강력한 오른발 슈팅을 날려 동점골을 넣었다.

그러나 한국은 후반 수적 우세의 이점을 살리지 못했다. 되려 캐나다의 세트피스를 막지 못하고 무릎을 꿇었다.

[서울=뉴스핌] 12일 열린 FIFA 시리즈 1차전인 브라질전에 앞서 단체사진을 찍은 여자 축구 대표팀 선수들. [사진 = 대한축구협회] 2026.04.12 wcn05002@newspim.com

후반 15분 프리킥 상황에서 바네사 질의 헤더를 막지 못해 1-2로 리드를 내줬다. 후반 25분에는 코너킥 상황에서 질에게 두 번째 골을 헌납하며 1-3 스코어를 허용했다.

한국은 막판 추격에 나섰지만 추가 득점에 실패하며 2골 차 패배를 곱씹어야 했다.

신상우호는 오는 19일 같은 경기장에서 잠비아와 마지막 경기를 치른다.

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