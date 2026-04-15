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2026.04.15 (수)
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제천시, 2027년 정부예산 확보 위한 전방위 행보

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  • 최승환 제천시장 권한대행이 14일 정부세종청사를 방문했다.
  • 기후에너지환경부 등에 탄소중립 등 주요 사업 예산을 건의했다.
  • 5월 말까지 상시 소통으로 국비 확보를 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부세종청사 방문 예산 반영 요청
생태탐방원 건립 등 주요사업 제안

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시가 2027년 정부 예산안 편성 시기에 맞춰 정부예산 확보를 위한 전방위적인 현장 행보에 나섰다. 

최승환 제천시장 권한대행을 비롯한 실무진들이 지난 14일 정부세종청사를 방문해 기후에너지환경부, 행정안전부, 기획예산처를 대상으로 지역 주요 현안 사업 당위성과 필요성을 설명하고 정부예산 반영을 건의했다. 

제천시청.[사진=제천시] 2026.04.15 choys2299@newspim.com

이번 방문은 각 부처의 예산요구서 확정 전, 시의 역점 사업을 정부 예산안에 선제적으로 반영시키기 위한 '현장 밀착형' 전략의 일환으로 추진됐다. 

시는 직접 부처 주요 관계자와 만나 사업의 시급성을 전달하고, 강력한 추진 의지를 피력해 예산 반영의 실효성을 높이는 데 주력했다. 

이번에 건의한 주요 사업은 ▲탄소중립 설비 지원사업 81억 원 ▲월악산국립공원 생태탐방원 건립사업 180억 원 ▲두학2 자연재해위험개선지구 정비사업 203억 원 ▲공전 자연재해위험개선지구 정비사업 220억 원 등으로, 시민 안전 확보와 제천시 미래 전략 기반 마련을 위한 핵심 사업이다. 

최승환 권한대행은 "국비 확보를 위해서는 정부의 정책 방향과 우리 시 사업이 얼마나 조화를 이루는지 증명하는 것이 핵심"이라며 "부처 예산안이 본격화되는 중요한 시점인 만큼, 최종 확정시까지 발로 뛰는 행정을 통해 실질적인 성과를 거두겠다"라고 밝혔다. 

시는 오는 5월 말, 각 부처의 예산안이 기획예산처로 제출될 때까지 중앙부처 실무진과의 상시 소통 체계를 유지하고, 대응 논리를 지속적으로 보강하는 등 국비 확보를 위해 행정력을 집중할 계획이다.

choys2299@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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