화사 '쏘 큐트' 뮤비, 조회수 1000만뷰 돌파

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 화사의 신곡 '쏘 큐트(So Cute)' 뮤직비디오 조회수가 1000만뷰를 돌파했다.

15일 소속사 피네이션에 따르면 지난 9일 공개된 화사의 '쏘 큐트' 뮤직비디오가 14일 오후 10시께 공식 유튜브 채널에서 조회수 1000만뷰를 넘어섰다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 화사의 '쏘 큐트' 뮤직비디오 조회수가 1000만뷰를 넘었다. [사진=피네이션] 2026.04.15 alice09@newspim.com

'쏘 큐트'는 권태로운 일상 속 마주한 작고 귀여운 것들에서 얻는 힘에 대한 메시지를 담은 곡이다. 아이들과 행복한 시간을 보내는 화사의 모습 등이 담긴 뮤비는 곡의 경쾌하면서도 밝은 에너지를 담아 호응을 얻고 있다.

화사는 '쏘 큐트'를 통해 폭넓은 음악 스펙트럼을 재입증했다. 메가 히트곡 '굿 굿바이(Good Goodbye)'에 이어 다시 호흡을 맞춘 화사와 박우상이 작곡에 힘을 더했고, 작사에는 소속사 수장 싸이와 화사가 함께해 경쾌한 댄스 팝 장르의 곡을 탄생시켰다.

'굿 굿바이' 이후 6개월 만에 화려한 컴백을 알린 화사는 활발한 활동으로 팬들과 만남을 이어갈 예정이다.

alice09@newspim.com