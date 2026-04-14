AI 핵심 요약beta
- 대전시가 16일 3급부터 8급까지 총 45명의 승진 및 전보 인사를 단행했다.
- 3급은 김태수·최우경 2명 승진, 강민구·이선민 2명 전보했다.
- 4급 이하 직급에서 8명 이상이 각각 승진하며 조직 인사 개편을 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대전시 4월 16일자 승진 및 전보 인사
[3급(국장급)]
◇ 승진 2명
▲대전충남행정통합준비단장 김태수 ▲복지국장 최우경
◇ 전보 2명
▲대외협력본부장 강민구 ▲건설관리본부장 이선민
[4급(과장급)]
◇ 승진 8명
▲홍보담당관 김미경 ▲운영지원과장 조인구 ▲문화예술과장 나미희 ▲버스정책과장 김미중 ▲도시재생과장 김백수 ▲주택정책과장 오제문 ▲하천관리사업소장 김성우 ▲인사혁신담당관 김기만(파견)
◇ 전보 2명
▲대변인 김경일 ▲교통정책과장 이선경
[5급(팀장급)]
◇ 승진요원 10명
▲인사혁신담당관 김대진 ▲예산담당관 윤희순 ▲세정담당관 박순영 ▲산업입지과 임승재 ▲일자리경제정책과 김은미 ▲문화콘텐츠과 심정복 ▲복지정책과 이영숙 ▲운송주차과 조철연 ▲도시재생과 장은정 ▲주택정책과 서원중
[6급]
◇ 승진 7명
▲세정담당관 김미연 ▲국방우주산업과 송슬아 ▲운영지원과 문희원 ▲정보화정책과 유찬샘 ▲소통민원과 박호현 ▲복지정책과 신자은 ▲상수도사업본부 강병구
[7급]
◇ 승진 8명
▲의료정책과 강수림 ▲질병관리과 차지민 ▲장애인복지과 변지수 ▲도시재생과 이기배 ▲상수도사업본부 송낙원, 정승현 ▲건설관리본부 조연희, 진재호
[8급]
◇ 승진 5명
▲도시재생과 박창현 ▲상수도사업본부 이소영, 최현명 ▲건설관리본부 김도형, 이강혁
nn0416@newspim.com