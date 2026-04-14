김원중 무안군의원, 무소속 4선 항해…"군민 소속으로 다시 뛴다"

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선거사무소 개소..."실력과 진정성 증명 선거 될 것"

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김원중 전남 무안군의원 예비후보가 14일 오후 무안읍에서 선거사무소 개소식을 열고 무소속 4선 도전을 위한 본격적인 선거 행보에 돌입했다.

개소식에는 300여 명의 지역 지지자와 관계자 등이 참석해 군민 중심의 정치 비전을 공유했다.

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김원중 전남 무안군의원 예비후보 선거사무소 개소식. 2026.04.14 ej7648@newspim.com

김 후보는 "정당의 공천은 받지 못했지만 위대한 무안군민의 공천을 받아 앞장서겠다"며 "이 선거는 거대 정당 중심의 낡은 정치가 아닌 무안을 위해 일할 실력과 진정성을 증명하는 선거가 될 것"이라고 밝혔다.

그는 복당 불허 결정 이후 무소속 출마를 결심한 배경에 대해 "정당의 색깔을 떠나 군민 삶의 현장으로 나아가라는 시대의 명령이라 생각했다"며 "군민만을 당으로 삼고 '군민 소속' 후보로 나서겠다"고 강조했다.

김 후보는 지난 12년간 지역 의정활동을 돌아보며 "책상 위 정치가 아닌 현장 중심 정치로 농어민과 주민의 목소리를 대변해왔다"고 말했다.

특히 농어촌의 붕괴를 막고자 뼈를 깎는 심정으로 자신이 대표 발의했던 '농어촌 기본소득 조례안'과 '재생에너지 이익공유제' 추진 의지를 재확인했다.

그는 "무안국제공항을 중심으로 한 에어로 시티와 AI 농생명밸리 조성 등 미래 산업 기반을 만들고, 농업 AX 혁신을 통해 지역 농업 경쟁력을 키워 나가겠다"며 "무안을 문화·산업이 결합한 생태·문화 거점 도시로 발전시키겠다"고 비전을 제시했다.

김원중 후보는 초선 당시 더불어민주당 소속으로 당선된 이후 재선과 3선을 무소속으로 연이어 성공한 경력으로 '무소속 재선 성공'의 이례적 사례로 꼽힌다.

김 후보는 "군민에게 검증받은 실력과 뚝심으로 더 큰 무안을 완성하겠다"고 강조했다.

ej7648@newspim.com