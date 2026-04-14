전북 도심융합특구 지정 도전…전주 중심 TF 출범

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산업·주거·문화 결합 혁신거점 구축 공모 대응 착수

국비 지원·규제 완화 연계 지역경제·인구 유입 기대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 미래 성장 거점 확보를 위해 도심융합특구 지정에 나섰다.

전북자치도는 전주시, 용역기관과 함께 킥오프 회의를 열고 '전북 도심융합특구(전주) 공모 추진 TF팀'을 출범시키며 대응체계를 가동했다고 14일 밝혔다.

전북자치도 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.14 lbs0964@newspim.com

도심융합특구는 산업·주거·문화 기능을 도심에 집약해 기업과 인재를 유치하는 국가사업으로, 국비 지원과 규제 완화, 기업 인센티브 등을 통해 투자와 일자리 창출, 인구 유입 효과가 기대된다.

이번 사업은 국가 균형발전 전략에 대응해 전북의 새로운 성장 축을 마련하기 위한 것으로 전북자치도는 전주시를 중심으로 공모에 참여할 계획이다. TF팀은 건설교통국장을 팀장으로 4개 반, 20명 규모로 구성됐으며 전북자치도와 전주시, 전북연구원, 전주시정연구원, LH 전북본부 등이 참여한다.

이들은 공모 대응과 사업 구상, 입지 분석, 전략 수립 등 전 과정을 총괄하며 중앙부처 대응과 경제적 파급효과 분석, 연계 산업 발굴 등을 추진할 예정이다. 전북자치도는 정기회의를 통해 추진 상황을 점검하고 국토교통부 일정에 맞춰 공모 대응력을 강화할 방침이다.

최정일 건설교통국장은 "전주시가 도심융합특구로 지정될 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com