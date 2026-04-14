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김정호 광명시장 후보 "말보다 일, 광명의 대변혁 이끌 '시그니처 시장' 될 것"

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  • 김정호 광명시장 후보가 14일 지방선거 50일 앞두고 표심 공략 나섰다.
  • '광명의 가치를 바꾸는 시그니처 시장' 표방하며 신뢰와 능력 강조했다.
  • AI 교통, 글로벌 기업 유치, 광명형 교육으로 현안 해결 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 교통 트랩·글로벌 R&D 센터 유치·K-에듀 등 3대 핵심 비전 제시
"검증된 정책 실행력으로 수도권 서남부 중심 '시그니처 도시' 완성"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 제9회 전국동시지방선거를 50일 앞두고 국민의힘 김정호 광명시장 후보가 '광명의 가치를 바꾸는 시그니처 시장'을 표방하며 본격적인 표심 공략에 나섰다.

제9회 지방선거를 50일 앞두고 국민의힘 김정호 광명시장 후보가 '광명의 가치를 바꾸는 시그니처 시장'을 표방하며 본격적인 표심 공략에 나섰다. [사진=김정호 광명시장 후보 선거캠프]

김 후보는 14일 입장문을 통해 상대 당 후보 확정에 따른 각오를 다지며 전시 행정이 아닌 실질적인 성과로 광명의 대변혁을 이끌겠다는 의지를 피력했다.

김 후보는 이번 선거의 핵심 가치로 '신뢰'와 '능력'을 꼽았다. 그는 "광명의 주인은 시민이며, 시장의 능력은 시민의 자부심이 되어야 한다"며 "말 잘하는 시장보다 일 잘하는 시장, 과거에 머무르는 행정가보다 미래를 설계하는 리더가 되어 광명의 격을 바꾸겠다"고 강조했다.

특히 지방선거의 본질에 대해 "정당을 넘어 진정으로 시민을 위해 일할 깨끗하고 약속을 잘 지키는 사람을 뽑는 무대"라고 정의하며, 의정활동을 통해 검증된 자신의 정책 실행력과 협상력을 전면에 내세웠다.

김 후보는 광명의 시급한 현안을 해결하기 위한 3가지 구체적인 해법을 제시하며 정책 행보를 가속화했다.

첫재 교통 혁신이다. 뉴타운 입주 및 3기 신도시 착공에 따른 교통 체증 문제를 해결하기 위해 기술 기반의 'AI 교통 트랩' 도입을 약속했다. 서울 진입 교량 정체 등 고질적인 병목 현상을 기술로 돌파하겠다는 구상이다. 

둘째 자족 기능 확충이다. 광명·시흥 테크노밸리에 단순 제조 기업 대신 고연봉 일자리를 창출할 수 있는 '글로벌 앵커기업 R&D 센터'를 유치해 경제 활력을 불어넣겠다는 계획이다. 

셋째 교육 환경 고도화이다. 경기도교육청과 긴밀히 협력해 '광명형 K-에듀'를 실현, "아이 교육을 위해 광명으로 찾아오는" 하이엔드 교육 도시를 만들겠다고 공언했다.

김 후보는 "지방 정치는 생색내기식 행정이 아닌, 시민의 삶에 직접적인 혜택을 주는 신뢰의 행정이어야 한다"며 "가장 빠르게, 가장 확실하게 추진하여 광명시민의 당당한 자부심이 되겠다"고 지지를 호소했다.

광명지역 정가 관계자는 "김 후보가 '시그니처'라는 키워드를 통해 도시 브랜드의 고급화와 행정의 전문성을 동시에 강조하고 있다"며 "AI 교통 시스템이나 글로벌 기업 유치 등 구체적인 기술·경제 공약을 선제적으로 제시하며 정책 시장으로서의 이미지를 구축하려는 전략으로 보인다"고 전했다.

1141world@newspim.com

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김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53
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대통령 세종 집무실 15일 부지 공고 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반 시설인 대통령 세종 집무실 건립에 본격적으로 착수한다. 이규연 청와대 홍보소통수석비서관은 14일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이재명 정부는 수도권 일극 체제를 극복하고 모든 지역이 고루 잘사는 대한민국을 만들기 위해 강도 높은 국가 균형 성장 정책을 펼치고 있다"며 "이중 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반인 대통령 세종 집무실을 조성하는 부지 조성공사를 15일 입찰공고 한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com 대통령 세종 집무실 대상 부지는 35만㎡이며 사업비는 98억 원, 공사 기간은 14개월이다. 이 수석은 "이번 부지 조성 공사는 국가 균형 성장에 있어 상징적이고 중요한 의미를 지닌다"며 "행정수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 삽이기 때문"이라고 강조했다. 정부는 부지 조성 공사와 함께 대통령 세종 집무실 설계 공모도 진행 중이며, 이달 말 당선작을 선정할 계획이다. 1년간 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축 공사에 들어간다. 이 수석은 "이재명 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서 '임기 내에 세종 집무실을 이용할 수 있게 신속하게 공사하라'고 지시했다"며 "당초 국민과의 약속대로 2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 이를 통해 행정수도를 완성하고 국가 균형 성장 시대를 열어가겠다"고 약속했다. 대통령 세종 집무실 부지 앞쪽에는 국회의사당이 건립될 예정이다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com pcjay@newspim.com 2026-04-14 14:19

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