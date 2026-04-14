민주당 이상익 함평군수 경선 재심 기각…3선 도전 실패

AI 핵심 요약beta
- 이상익 예비후보가 14일 재심 기각으로 함평군수 경선 탈락 확정됐다.
- 이에 이남오 함평군의회 의장이 민주당 후보로 확정됐다.
- 경선 결과 공식화로 군수 선거 구도가 이남오 중심으로 재편된다.
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[함평=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 함평군수 경선에서 탈락한 이상익 예비후보의 재심 신청이 기각되면서 3선 도전이 최종 무산됐다.
이상익 예비후보 측은 지난 13일 민주당 중앙당으로부터 재심 기각 통보를 받았다고 14일 밝혔다.
이에 따라 이번 지방선거 민주당 함평군수 후보는 이남오 함평군의회 의장으로 확정됐다.
앞서 이상익 예비후보는 광주·전남 지역 현역 기초단체장 가운데 처음으로 당내 경선에서 탈락했다. 그는 함평군수로 재선 임기를 마친 뒤 이번 선거에서 3선을 노렸으나 현역 프리미엄을 지키지 못했다.
이상익 예비후보는 경선 직후 지인들에게 보낸 문자에서 "결과를 겸허히 받아들이겠다"며 "함께해주신 모든 분들의 마음을 소중히 간직하겠다"고 밝혔다.
또한 재심 결과 통보 이후 지지자들에게 "그동안 지지해주셔서 감사하다"는 메시지를 전한 것으로 알려졌다.
민주당의 이번 결정으로 함평 지역 경선 결과가 공식 확정되면서 군수 선거 구도는 이남오 후보 중심으로 재편될 전망이다.
ej7648@newspim.com