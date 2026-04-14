노사발전재단, 해운산업 고용 늘리고 중장년 일자리 확대

AI 핵심 요약beta
- 노사발전재단이 14일 해운업계와 MOU를 체결했다.
- 호남권·부산권·수도권 중장년 해운산업 일자리를 확대한다.
- 전문인력 양성·일자리 연계·지역 협의체 구성을 추진한다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 노사발전재단이 해운업계와 손을 잡고 호남권·부산권·수도권 3곳의 중장년 해운산업 일자리를 확대한다.
노사발전재단은 한국해운조합·한국해양수산연수원·한국선원복지고용센터와 14일 부산항국제전시컨벤션센터에서 해운산업 발전과 중장년 고용 활성화, 지역산업 경쟁력 강화를 위한 다자간 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
협약은 호남권·부산권·수도권의 해운산업 고용 확대 및 중장년 일자리 창출 지원을 위해 마련됐다. 주요 협력 내용은 ▲해운산업 전문인력 양성 ▲해운업 일자리 수요 발굴 및 기업 연계 지원 ▲중장년 대상 전문 프로그램 공동 개발 등이다. 광역 협의체를 구성해 지역별로 분산된 정보를 공유하고 기관 간 협력을 강화한다는 방침도 세웠다.
협약에 따르면 목포·군산·광주·제주 등 호남권에서는 오는 20일부터 예부선 부원 양성을 위한 직무설명회를 운영한다. 부산에서는 이달 28일 해운업 채용박람회 'K-오션 채용박람회'가 열린다. 인천에서는 하반기 해기사 양성을 위한 직무설명회를 진행할 예정이다.
이번 협력 모델은 재단이 두 번째로 구축한 광역형 중장년 고용지원 모델이다. 앞서 재단은 지난해 12월 한달빛(대전·대구·광주)보건연합대학과 보건·서비스산업 고용 활성화를 위한 MOU를 체결한 바 있다.
박종필 노사발전재단 사무총장은 "급변하는 노동시장 환경 속에서 중장년 고용 안정을 위해서는 특정지역에 국한된 서비스를 벗어나 업종을 중심으로 지역을 연계한 지원 체계 구축이 중요하다"며 "광역형 특화서비스를 통해 중장년 구직자가 지역 제약 없이 현장에 진입할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com