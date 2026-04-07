노사발전재단, 프리랜서 대상 무료 온라인 법률상담 서비스 개설

AI 핵심 요약beta
- 노사발전재단이 7일 프리랜서 SOS 온라인 법률 상담 서비스를 개설했다.
- 프리랜서의 불공정 계약 미수금 저작권 침해 등 권익 보호를 위해 카카오톡으로 운영한다.
- 월~토 24시간 내 변호사 답변 제공하며 오프라인 상담도 지역별로 진행한다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 노사발전재단은 무료 온라인 법률 상담 서비스 '프리랜서 SOS'를 개설했다고 7일 밝혔다.
프리랜서 SOS는 불공정 계약, 미수금, 저작권 침해 다양한 법률적 어려움에 직면한 프리랜서 및 플랫폼 종사자 등 노무제공자의 권익보호와 법률 서비스 접근성 강화를 위해 마련됐다.
온라인 상담은 카카오톡채널을 통해 운영된다. 월요일부터 토요일까지 별도의 신청절차 없이 이용이 가능하며, 접수 후 24시간 이내에 전담 변호사의 답변을 받을 수 있다. 모든 상담은 무료로, 변호사와 일대일로 진행된다.
오프라인 상담도 지역 센터별로 진행되는 '법률상담 DAY'를 통해 이어질 예정이다.
박종필 노사발전재단 사무총장은 "법률 상담을 위해 시간을 내기 어려운 프리랜서들이 언제 어디서나 편리하게 상담을 받을 수 있도록 온라인 채널을 개설했다"며 "프리랜서SOS 채널을 통해 보다 많은 프리랜서들이 노동의 권리를 제대로 보호받을 수 있기를 기대한다"고 강조했다.
sheep@newspim.com