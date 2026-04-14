네이즈, 데뷔 앨범 수록곡 '서울' 음원 일부 최초 공개

AI 핵심 요약beta
- 신인 보이그룹 네이즈가 13일 데뷔 앨범 수록곡 '서울' 음원 일부를 공개했다.
- 영상에는 멤버들이 서울을 자유롭게 활보하는 모습과 팝 트랙 일부가 담겼다.
- 미니 1집 '네이즈'는 5월 4일 오후 6시 음원 사이트에서 발매된다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 신인 보이그룹 네이즈(NAZE)가 데뷔 앨범 수록곡 '서울(Seoul)'의 음원 일부를 공개했다.
네이즈는 지난 13일 오후 공식 사회관계망서비스(SNS)와 유튜브 채널을 통해 첫 번째 미니앨범 '네이즈' 수록곡 '서울(Seoul)'의 트랙 샘플 영상을 공개했다.
공개된 영상에는 네이즈 멤버들이 서울을 자유롭게 활보하는 모습이 담겼다. 네이즈만의 자유롭고 솔직한 에너지와 함께 '서울'의 음원 일부가 베일을 벗으며 눈과 귀를 사로잡았다.
'서울'은 각자의 배경은 다르지만 이제 서울이라는 한 울타리에서 같은 꿈을 바라보는 네이즈의 현시점 이야기를 담아낸 팝 트랙이다
이들의 데뷔 앨범은 현실을 살아가고 있는 네이즈의 현재 이야기를 픂 담아낸 앨범이다. 앞서 총 129장에 달하는 앨범 포토를 통해 무대와 일상 간 경계를 자유롭게 넘나들 팀만의 차별화된 방향성을 드러냈다.
이어 네이즈는 '서울'을 시작으로 총 4곡 전곡의 트랙 샘플을 순차적으로 공개하며 데뷔 열기를 높여갈 예정이다.
네이즈의 미니 1집 '네이즈'는 오는 5월 4일 월요일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
alice09@newspim.com