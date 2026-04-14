이븐, 5인 체제 새 출발…'뱉어' MV 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- 이븐이 13일 신곡 뱉어 뮤직비디오 티저를 공개했다.
- 멤버들의 강렬한 비주얼과 스웨그 넘치는 움직임을 선보였다.
- 20일 오후 6시 싱글 앨범을 발매하며 컴백한다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 이븐(EVNNE)이 신곡 '뱉어(Backtalk)'의 뮤직비디오 티저를 공개하며 강렬한 분위기의 컴백을 예고했다.
이븐은 지난 13일 첫 번째 싱글 앨범 '뱉어 (Backtalk)'의 뮤직비디오 티저 1차를 공개해 국내외 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.
공개된 영상은 경계가 보이지 않는 광활한 공간에서 연막탄을 흔들며 달리는 문정현을 시작으로, 하늘 위로 고개를 들고 얼굴을 드러낸 이정현, 어딘가를 걸어가다 무심한 표정으로 뒤를 돌아보는 박한빈, 정면을 응시하며 모자를 고쳐 쓰는 케이타, 모자를 푹 눌러쓴 채 포즈를 취하는 박지후까지 멤버들의 강렬한 비주얼을 연이어 비춘다.
정적인 영상의 흐름은 이븐 다섯 멤버가 한 프레임에 담긴 후 역동적으로 변한다. 스웨그 넘치는 팔 동작과 함께 자연스럽게 리듬을 타는 멤버들의 움직임에서 현실을 초월한 듯한 감성이 뿜어져 나온다.
고막을 긁는 듯한 거친 사운드와 '포기는 없어 계속 들이받아 Pave a new way'라는 가사는 불완전한 세계 속에서 부딪혀도 나만의 길을 만들어 가자는 '뱉어 (Backtalk)'의 메시지를 담고 있어 궁금증을 자아낸다.
강렬한 이미지로 컴백을 알린 이븐은 5인조 정식 그룹으로 새로운 출발을 앞두고 있다. 이번 앨범을 통해 보여주고자 하는 팀의 향후 행보에 관심이 쏠린 가운데, 지금까지와 180도 다른 '뱉어 (Backtalk)'의 뮤직비디오 티저 1을 접한 팬들의 반응이 기대감으로 뜨거워지고 있다.
한편, 이븐의 첫 번째 싱글 앨범 '뱉어 (Backtalk)'는 오는 20일 오후 6시 온라인 음원 사이트에서 발매된다.
moonddo00@newspim.com