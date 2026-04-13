창원시, KERI와 개방형 제2캠퍼스 조성…AI·전력반도체 연구 인프라 구축

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 13일 한국전기연구원과 개방형 제2캠퍼스 조성 업무협약을 체결했다.
- KERI는 창립 50주년 맞아 AI·전력반도체 등 전략기술 연구 인프라를 창원에 구축한다.
- 양측은 부지 마련과 정부 사업 유치, 단계별 추진으로 기업 투자를 활성화한다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시와 한국전기연구원이 개방형 제2캠퍼스를 조성한다.
창원시와 한국전기연구원(KERI)은 13일 창원시청에서 'KERI 개방형 제2캠퍼스' 조성 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 장금용 권한대행과 김남균 KERI 원장 등 양측 관계자가 참석했다.
KERI는 창립 50주년을 맞아 산학연관 연계형 제2캠퍼스를 창원에 구축한다. AI·전력반도체 등 국가 전략기술 연구·실증·인증·인재양성을 아우르는 인프라로 기능할 예정이다.
협약에 따라 양 기관은 창원시 관내 캠퍼스 기반 마련과 정부 사업 유치, 기업 투자 활성화 등을 추진한다. 부지 선정 후 단기(착수~3년 기반 구축), 중기(3~7년 기능 고도화), 장기(7년 후 자립·확산) 단계별로 진행된다.
현재 양측은 강소특구(지능 전기·기계 융합·전기추진), 시뮬레이션센터(기업 개발 단축), 의료·바이오 첨단기기 연구제조센터 등 사업을 협력 중이다.
장금용 창원시장 권한대행은 "지난 반세기 동안 창원 산업 발전에 기여해 온 KERI가 제2캠퍼스를 통해 지역 혁신의 또 다른 랜드마크를 구축할 것을 기대한다"고 말했다.
김남균 KERI 원장은 "첨단 전기화(Electrification) 기술의 혜택을 창원 시민이 가장 빠르고 확실하게 누릴 수 있도록 제2캠퍼스가 큰 역할을 하겠다"고 전했다.
news2349@newspim.com