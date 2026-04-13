하동군, 카카오 알림톡 체납세 납부 효과 톡톡…1억 3800만 원 징수 성과

AI 핵심 요약beta
- 경남 하동군이 13일 카카오 알림톡을 통한 체납세 안내 서비스로 3월 한 달간 1566건 1억 3800만 원을 징수했다.
- 전년도 같은 기간 대비 납부 건수 53.4%, 납부 금액 66.3% 증가한 성과를 거뒀다.
- 해외 거주자 등 우편 전달이 어려운 체납자에게 효과적이었으며 군은 하반기 체납관리단 출범을 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군이 카카오 알림톡을 활용한 체납세 안내 서비스가 체납자의 자진 납부를 효과적으로 유도하고 있는 것으로 나타났다.
군은 체납세 카카오 알림톡을 시행한 3월 한 달간 체납세 1566건, 1억 3800만 원의 체납세가 납부됐다고 13일 밝혔다. 이는 전년도 같은 기간 1021건, 8300만 원 대비 납부 건수는 53.4%, 납부 금액은 66.3% 증가한 수치다.
이번 알림톡 서비스는 해외 거주자 등 우편물 주소지와 실제 거주지가 일치하지 않아 기존 고지서 전달이 어려웠던 체납자에게 큰 효과를 보였다.
사업자 A씨는 해외에 장기간 거주하면서 체납 사실을 인지하지 못하고 있었으나 카카오 알림톡을 통해 안내를 받은 후 체납 사실을 확인하고 1400만 원을 즉시 납부했다.
군은 기존 우편 중심의 체납 고지 방식에서 벗어나 카카오 알림톡을 도입함으로써 체납 사실을 신속하고 정확하게 전달할 수 있됐다.
모바일 기반 안내를 통해 납세자가 언제 어디서나 간편하게 체납 내역을 확인하고 납부할 수 있어 주민 편의성이 크게 향상됐다.
군은 2026년 하반기 '지방세입 체납관리단'을 출범해 현재의 성과를 이어간다는 계획이다.
news2349@newspim.com