김해시, 공약이행평가 4년 연속 '최우수' 등급…부산·경남권 유일

AI 핵심 요약beta
- 경남 김해시가 13일 한국매니페스토실천본부 주관 공약이행평가에서 SA 등급을 받았다.
- 공약이행완료와 목표달성도 등 5개 분야를 분석해 5단계로 평가했다.
- 모든 항목 고득점으로 90점 이상 받아 부산·경남권 유일 4년 연속 SA를 유지했다.
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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 (사)한국매니페스토실천본부 주관 '2026년 전국 기초단체장 공약이행평가'에서 최우수 등급인 'SA'를 받았다고 13일 밝혔다.
한국매니페스토실천본부는 전국 기초지방정부 홈페이지의 공개된 공약이행자료(2025년 12월 31일 기준)를 분석해 공약이행완료, 2025년 목표달성도, 주민소통, 웹소통, 공약일치도 등 5개 분야를 평가했다.
이 결과를 토대로 각 단체를 SA부터 D까지 5단계로 분류했다.
시는 모든 항목에서 고르게 높은 점수를 받으며 총점 90점 이상으로 SA 등급을 획득했다. 지난 2023년부터 올해까지 4년 연속 SA 등급을 유지한 것은 부산·경남권 기초지자체 가운데 김해시가 유일하다.
매니페스토(manifesto)는 정당이나 후보자가 선거공약을 문서로 공개해 실천 의지를 밝히는 정책서약서를 뜻한다.
news2349@newspim.com