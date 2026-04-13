서울 지하철 9호선 열차 증회…출퇴근 안전인력도 집중 배치

AI 핵심 요약beta
- 서울시메트로9호선이 13일 고유가 대응으로 열차 증회한다.
- 김포공항역~신논현역 구간에 하루 4회 추가 운행한다.
- 안전인력 배치와 차량 5부제 안내를 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
①[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 중동 전쟁으로 고유가 상황이 이어지며 대중교통 이용 수요가 급증한 가운데, 서울 지하철 2호선과 7호선에 이어 9호선도 운행을 증회한다.
서울시메트로9호선은 열차 증회 운행을 포함한 특별 수송대책을 시행한다고 13일 밝혔다.
이날부터 김포공항역~신논현역 구간에 일반열차를 투입해 오전 9시 이후 2회, 오후 8시 이후 2회 등 하루 총 4회를 추가 운행한다. 종료일은 별도 공지한다.
또 혼잡이 예상되는 주요 역사 출퇴근 시간대 안전인력을 집중 배치해 승객 안전 관리를 강화한다. 인파 밀집에 대비한 시설물 특별 점검도 병행한다.
차량 5부제 시행 관련 대중교통 이용 안내 강화에도 나선다. 차량 5부제 종료 시까지 열차 및 역사 안내방송과 안내게시기 등을 통해 관련 내용을 지속 안내할 방침이다.
박성주 서울시메트로9호선 대표이사는 "최근 대중교통 이용 수요 증가에 대응해 열차 운행을 확대하고 안전관리를 강화하고 있다"며 "9호선도 차량 5부제 시행에 동참하여 시민들의 어려움을 함께 나누고, 고유가로 인한 이용 수요 증가 상황에 대응해 혼잡 완화와 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
한편 이날 서울교통공사는 2호선과 7호선 출근길과 퇴근길 집중배차 시간을 1시간씩 연장한다고 밝혔다. 기존 집중 배차 시간은 오전 7~9시, 오후 6~8시였지만 오전 7~10시로, 오후 5~8시로 늘어났다. 집중배차 시간 연장에 따라 2호선과 7호선 지하철 운행 횟수는 출근길 12차례, 퇴근길 6차례 증회됐다.
중동 전쟁 이후 기름값이 1900원대에 육박하는 등 유가 부담이 늘어나자 대중교통 이용이 늘고 있다. 서울 지하철 승하차 건수는 지난 3월 첫째 주 전년 동기 대비 0.7% 증가하는 데 그쳤지만 4월 첫째 주에는 전년 동기 대비 6.8%, 4월 둘째 주에는 전년 동기 대비 3.8% 늘었다.
100wins@newspim.com