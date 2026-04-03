청와대 "혼잡시간 피해 대중교통 이용땐 인센티브…공공부문 시차 출퇴근 도입"

자발적 수요 이동 유도

민간부문 실효성 강구

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 3일 "혼잡 시간대를 피해 대중교통을 이용하는 시민에게 인센티브를 추가로 제공해 자발적인 수요 이동을 유도할 것"이라고 밝혔다. 중동 전쟁 여파로 에너지 수급 불안 대책의 일환이다.

전은수 청와대 대변인은 이날 춘추관에서 브리핑을 열고 "유가가 가파르게 상승하면서 대중교통을 이용하는 시민이 급증하고 있다"며 "이에 출퇴근 시간대의 대중교통 수요를 분산하기 위해 어제 하준경 경제성장수석 주재로 긴급회의를 했다"고 밝혔다.

청와대 전경. [사진=뉴스핌 DB]

전 대변인은 "전날 회의는 유가 급등이라는 외부 충격 속에서 가중되는 대중교통 과밀 문제를 관리하고 승용차 이용을 줄이면서도 시민들이 안전하게 이동할 수 있는 대책을 마련하기 위해 진행됐다"며 "공공 부문부터 선제적으로 시차 출퇴근제를 시행할 것"이라고 설명했다.

전 대변인은 "정부는 공공기관의 유연 근무를 모범 사례로 정착시키고 이를 민간 부문까지 활성화할 수 있는 실효성 있는 지원 방안을 논의했다"고도 했다.

국토교통부 주도로 다양한 시나리오별 교통 정책을 수립하기 위한 '스마트 시스템'을 설계하겠다는 방침도 밝혔다. 여기에는 기후에너지환경부와 행정안전부, 산업통상부도 참여한다.

전 대변인은 "대책 마련을 위해 즉시 시스템 개선 작업에 착수할 것"이라며 "시스템 구축 시간을 최대한 단축하고 시간대와 할인율의 다양한 정책 시나리오를 유연하게 적용할 수 있는 스마트 시스템을 설계할 방침"이라고 강조했다.

pcjay@newspim.com