NCT 위시, 21일 '오드 투 러브' 발매 기념 팝업스토어 오픈

AI 핵심 요약beta
- SM엔터테인먼트 NCT 위시가 13일 정규 1집 발매 기념 팝업스토어를 개최한다고 발표했다.
- 팝업스토어 '오드 투 러브'는 21일부터 5월 3일까지 서울 영등포구 더현대 서울에서 열리며 두 공간으로 구성된다.
- 포토존, 스탬프 랠리 등 다양한 이벤트가 준비돼 있고 정규 1집은 20일 발매된다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM)엔터테인먼트 그룹 NCT 위시가 정규 1집 발매 기념 팝업스토어를 개최한다.
13일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT 위시 팝업스토어 '오드 투 러브(Ode to Love)'는 4월 21일부터 5월 3일까지 13일간 서울 영등포구 더현대 서울에서 열린다.
특히 이번 팝업스토어는 유기적으로 연결된 두 공간을 통해 정규 1집을 한층 다채롭게 체험할 수 있으다. 행사가 진행되는 사운즈 포레스트는 '에로스'와 '안테로스'가 함께 존재하는 세계관 속 공간, 에픽서울은 트레일러 영상 속 서로 다른 꿈을 경험할 수 있는 공간으로 꾸며져 몰입감을 배가시킬 예정이다.
또한 이번 앨범의 트레일러, 뮤직비디오 등을 재해석한 감각적인 포토존과 스페셜 MD 공간이 마련되어 있으며, 팝업스토어 곳곳에 준비된 미션을 수행한 후 4개 이상의 스탬프를 모을 시 마스킹 테이프를 증정하는 스탬프 랠리 이벤트도 열려 뜨거운 관심을 얻을 전망이다.
더불어 사운즈 포레스트는 별도의 예약 없이 자유롭게 관람 및 입장이 가능하며, 에픽서울은 사전 예약과 현장 방문 예약으로 운영되고, 매일 1회차는 NCT 위시 공식 팬클럽 '엔시티즌 위시(NCTzen WISH)' 전용 회차로 진행된다.
NCT 위시 정규 1집 '오드 투 러브(Ode to Love)'는 오는 20일 발매되며, 동명의 타이틀을 포함한 총 10곡이 수록되어 있다.
앞서 NCT 위시는 지난해 10월 시작해 전 세계 18개 지역 30회에 걸친 'NCT 위시 퍼스트 콘서트 투어 인투 더 위시: 아워 위시'를 성료했다. 이들은 오는 17일부터 19일까지 사흘간 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 앙코르 공연을 개최한다.
alice09@newspim.com