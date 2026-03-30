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NCT 드림, 월드투어 서울 앙코르 공연 성료…6만6000명 동원

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 그룹 NCT 드림이 서울 피날레 공연으로 네 번째 투어의 대장정을 마무리했다고 30일 밝혔다.

이날 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT 드림은 지난 20~22일, 27~29일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 열린 월드투어 '더 드림 쇼4: 퓨처 더 드림-파이널(THE DREAM SHOW 4 : FUTURE THE DREAM-FINALE)'은 6회 공연 모두 시야제한석까지 전석 매진으로 총 6만 6000 관객속 성료했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 NCT 드림. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.03.30 alice09@newspim.com

이번 공연은 최다 개최 기록을 세운 서울 고척돔을 시작으로, K팝 최초로 입성한 홍콩 카이탁 스타디움, 2년 연속 공연을 개최한 방콕 라자망갈라 내셔널 스타디움, 자카르타 인터내셔널 스타디움, 타이베이돔 등 주요 스타디움과 대형 공연장을 누비며 시공간 여행을 이어온 NCT 드림니 다시 서울로 돌아와 펼친 피날레 콘서트이다.

기존 세트리스트에서 18곡을 교체한 총 28곡의 무대 구성과 연출 전반에 대폭 변화를 주며 앙코르 이상의 새로운 공연을 탄생시켰다.

원형 스테이지를 타고 웅장하게 등장한 NCT 드림는 기존 투어의 마지막 곡이었던 '헬로 퓨처(Hello Future)'로 포문을 열었다.

이후 꿈을 향한 포부를 담은 '무대로', '붐(BOOM)', '백 투 더 퓨처(BTTF)', 철창 구조물을 박차고 나온 '박스(BOX)', 폭발적인 에너지가 돋보인 '비트 잇 업(Beat It Up)' 등을 통해 짜릿한 카타르시스를 선사했다.

더불어 런쥔, 해찬, 천러의 뛰어난 가창력이 담긴 '지금처럼만', 마크, 제노, 재민, 지성의 힙한 매력이 넘치는 '템포(Tempo)' 등 다채로운 개성을 드러낸 유닛별 무대, 희망찬 메시지의 '문라이트(Moonlight)'와 '브로큰 멜로디스(Broken Melodies)', 꿈과 열정을 응원하는 '드림 팀(DREAM TEAM)'과 '트리거 더 피버(Trigger the fever)'로 특유의 청량한 에너지를 터뜨렸다.

객석을 가득 메운 시즈니(팬덤 별칭)는 힘찬 응원으로 무대의 열기를 함께 끌어올렸다.

팬들은 '긴 항해 끝엔 항상 시즈니가 있어', '일곱 개의 별이 모여 만든 가장 빛난 밤', '서로의 계절 속에 끝없이 이어질 드림', '시즈니라는 파도와 드림의 바다가 만나', '몇 번이든 다시 약속할게 우리의 영원을', '10년이 지나도 같은 시간 같은 자리' 등의 문구가 적힌 슬로건 이벤트로 멤버들을 향한 애정을 드러냈다.

alice09@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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