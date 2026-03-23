NCT 위시, 4월 20일 첫 정규 '오드 투 러브' 발매…23일 예약판매

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 그룹 NCT 위시(WISH)가 4월 20일 첫 정규 앨범으로 컴백한다.
23일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT 위시 정규 앨범 '오드 투 러브(Ode to Love)'는 4월 20일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개된다.
첫 정규에는 동명의 타이틀곡 '오드 투 러브'를 포함해 다채로운 장르의 총 10곡으로 구성되어 있어 한층 선명해진 NCT 위시의 음악 색깔을 만끽하기에 충분하다.
특히 NCT 위시는 지난 2025년 9월 발표한 세 번째 미니앨범 '컬러(COLOR)'로 147만 6000장 이상의 판매고를 넘어서며 2연속 밀리언셀러이자 자체 최고 성적을 기록했다.
또한 국내 주요 음반 차트 1위, 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직 급상승 차트 1위 및 채팅 이벤트 댓글 수 53만 건 돌파로 K팝 최고 기록을 경신하는 등 매 컴백마다 가파른 상승세를 이어가고 있는 바, 이번 첫 정규 앨범으로 펼칠 활약에 더욱 이목이 집중된다.
더불어 NCT 위시는 글로벌 18개 지역 30회 공연을 순회 중인 첫 단독 콘서트 투어와 오는 4월 17~19일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 열리는 앙코르 콘서트를 통해 쌓아 온 다양한 무대 경험을 토대로, 음악부터 퍼포먼스, 팀워크까지 모든 면에서 한층 단단해진 NCT 위시는 역량을 유감없이 보여줄 것으로 기대를 모은다.
NCT 위시 첫 정규 앨범 '오드 투 러브'는 이날 부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약판매가 시작된다.
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