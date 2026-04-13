씨알푸드, '비빔 C리얼' 출시… "우유 대신 비벼 먹는 시리얼"

AI 핵심 요약beta
- 씨알푸드가 13일 비빔밥과 시리얼 결합한 비빔 C리얼을 출시했다.
- 소스 넣어 비벼 먹는 간편식으로 발아 통곡물과 오방색 야채를 사용했다.
- 고추장 매운 맛으로 해외 K-시리얼 확대 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
비벼 먹는 방식과 매운 소스 차별화
K-푸드 글로벌 경쟁력 강화 계획
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 비빔밥과 시리얼이 결합한 이색 제품이 등장했다. 익숙한 '말아 먹는 시리얼'에서 벗어나 '비벼 먹는 시리얼'이라는 새로운 방식이 제시된 것이다.
곡물가공 전문기업 씨알푸드(대표 이상범)는 매콤한 소스와 야채에 비벼 먹는 신개념 시리얼 '비빔 C리얼(Bibim C-real)'을 출시했다고 13일 밝혔다.
'비빔 C리얼'은 우유와 함께 먹는 기존 시리얼 방식과 달리, 소스를 넣어 비벼 먹는 형태의 간편식이다. 'Mix it. Pop it. Crunch it.'이라는 슬로건 아래, 비비는 과정에서 오는 재미와 입안에서 느껴지는 다양하고 바삭한 식감을 동시에 구현한 것이 특징이다.
현미, 귀리, 보리, 통밀, 수수 등 5종의 발아 통곡물을 사용해 식이섬유, 비타민 B군, 철분, 베타글루칸 등 영양성분도 풍부하다. 또 비빔밥 특유의 풍미와 다채로운 색감을 살리기 위해 한국 전통 오방색을 반영한 깨, 당근, 시금치 등 건야채 원료를 더해 시각적 완성도와 맛의 균형을 강화했다. 여기에 매콤한 소스를 더해 기존 시리얼과는 차별화된 맛을 구현했다.
컵 용기에 시리얼과 소스를 함께 담아 별도의 식기 없이 간편하게 즐길 수 있도록 했다. 이동 중이나 야외에서도 한 끼 식사 또는 간식으로 활용이 가능하다. 씨알푸드는 이번에 고추장 기반의 매운 소스를 적용한 제품을 선보였으며, 향후 다양한 맛의 제품군으로 확대해 나갈 계획이다.
씨알푸드 정태성 영업본부장은 "K-푸드에 대한 글로벌 관심이 높아지는 가운데, '비빔 C리얼'은 한국의 대표 음식인 비빔밥에서 착안한 제품"이라며 "향후 해외 시장에서도 경쟁력 있는 'K-시리얼'로 육성할 계획"이라고 말했다.
windy@newspim.com