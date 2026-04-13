박성현 '파란옷 벗고' 무소속 광양시장 출마

AI 핵심 요약beta
- 박성현 광양시장 예비후보가 13일 무소속 출마를 선언했다.
- 광양시 선관위에 후보 등록을 완료하고 선거운동에 돌입했다.
- 광양 경제 회복과 시민 삶 개선을 강조하며 출정식을 준비한다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = '불법 전화방 운영 의혹'으로 더불어민주당 경선 후보 자격이 박탈된 박성현 광양시장 예비후보가 13일 무소속 출마를 공식 선언하고 본격 선거운동에 들어갔다.
박 예비후보 선거사무소는 이날 "오늘 광양시 선거관리위원회에 무소속 후보 등록을 완료하고 무소속 신분으로 새롭게 선거운동에 돌입한다"고 밝혔다.
박 예비후보는 "정당의 울타리를 떠나 오직 시민만 바라보는 무소속 후보로 서게 됐다"며 "모든 책임은 저에게 있다"고 각오를 전했다.
이어 "더 낮은 자세로 시민의 목소리를 경청하며, 무너져가는 광양 경제를 다시 일으켜 세우고 힘들어하는 소상공인과 시민들의 삶을 회복시키는 데 끝까지 최선을 다하겠다"고 강조했다.
박 예비후보는 조만간 무소속 출정식을 열고 광양시장 선거운동을 본격화할 예정이다.
앞서 지난 10일 박 예비후보는 선거사무실에서 기자회견을 열고 경선 불참에 대한 시민 사과와 더불어민주당 탈당 사실을 밝혔으며, "광양 발전과 시민을 위한 길을 깊이 고민하겠다"고 말했다.
권향엽 국회의원은 전날 광양읍 지역위원회 사무실에서 기자회견을 열고 박 예비후보의 무소속 출마 논란과 경과를 설명하며 '무소속 출마 불가' 입장을 밝힌 바 있다.
chadol999@newspim.com