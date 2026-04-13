만성산업, 순창군에 고향사랑기부금 500만 원 기탁

AI 핵심 요약beta
- 순창군은 13일 만성산업 전인석 대표가 고향사랑기부금 500만 원을 기탁받았다.
- 전 대표는 모래·자갈 생산 기업 운영하며 지역 상생과 나눔 활동을 지속했다.
- 군은 기부금을 군민 복리 증진 사업에 활용하며 감사를 표했다.
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[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군에 지역 상생을 위한 고향사랑기부가 이어지며 나눔 문화 확산에 힘이 실리고 있다.
순창군은 13일 만성산업 전인석 대표가 고향사랑기부금 500만 원을 기탁했다고 밝혔다.
전 대표는 모래와 자갈, 산림 골재 채취 및 혼합골재 생산을 전문으로 하는 기업을 운영하며, 평소 지역사회와의 상생을 기업의 핵심 가치로 삼고 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다.
특히 장학금 기탁 등 지속적인 나눔 활동을 통해 지역사회 발전에 기여해 왔으며, 이번 기부 역시 지역 사랑 실천의 일환으로 이뤄졌다.
전인석 대표는 "순창에서 사업을 하는 기업인으로서 지역 발전에 보탬이 될 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 나눔과 사회공헌을 통해 지역과 함께 성장해 나가겠다"고 말했다.
군 관계자는 "순창에 대한 애정으로 소중한 기부를 실천해 준 데 감사드린다"며 "기부금은 군민 복리 증진을 위한 사업에 활용하겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com