수원시, 복합민원 전담 '민원매니저 제도' 시행

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 13일부터 복합민원 전담 민원매니저 제도를 시행한다.
- 베테랑 팀장 2명을 건축·토목 분야 매니저로 지정해 인허가 민원을 밀착 지원한다.
- 부서 간 조정 권한으로 처리 기간을 단축하고 원스톱 서비스를 9종으로 확대한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 처리가 까다로운 복합민원을 민원매니저로 지정된 베테랑공무원이 전담 관리하는 '민원매니저 제도'를 13일부터 시행한다고 밝혔다.
민원매니저는 숙련된 전문가가 복합민원 접수부터 부서간 의견 조정, 안내, 최종 처리까지 전 과정을 전담하는 서비스다.
수원시는 행정안전부 주관 '민원매니저 시범운영' 기관으로 선정돼 민원매니저 제도를 추진한다.
민원 접수 비율이 높은 분야를 우선으로 지원하기 위해 베테랑팀장(시설 6급) 2명을 건축·토목 분야 민원매니저로 지정했다.
건축허가, 개발행위허가 등 복잡한 인허가 민원을 일대일로 밀착 지원한다.
여러 부서에 걸쳐 있어 처리가 까다로운 복합민원이 발생하면 즉각 투입돼 '부서 간 떠넘기기'를 방지한다.
관련 부서에 자료 제출을 요청하고, 처리 순서를 조정하는 등 강력한 권한을 바탕으로 민원 처리 기간을 획기적으로 단축할 예정이다.
수원시는 민원매니저 제도 시행과 함께 민원후견인 제도를 활용해 '복합민원 원스톱서비스' 대상을 9종으로 확대 운영한다.
시민들이 체감하는 행정 문턱을 한층 더 낮출 계획이다.
수원시 관계자는 "민원이 집중되는 분야에 노하우가 풍부한 베테랑공무원을 투입해 시민 눈높이에 맞춘 가장 편리한 민원행정 서비스를 제공하겠다"며 "민원인이 복합 민원 때문에 여러 부서를 방문해야 했던 불편이 사라지도록 하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com