"중국 전기차에 매료된 영국"...판매량 두배 증가

AI 핵심 요약beta
- 영국에서 13일 중국 신에너지 전기차 판매량이 두 배 증가했다.
- 중국 브랜드 점유율이 15%로 상승하며 비야디·체리가 주도했다.
- 이란 전쟁 유가 상승과 가성비 제품으로 영국 시장을 공략했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 영국에서 중국 신에너지 전기차 판매량이 두 배 증가한 것으로 나타났다.
영국자동차제조업체와무역상협회(SMMT)의 자료에 따르면 지난 3월 영국에서 판매된 38만 대의 자동차 중에서 15%가 중국 브랜드의 차량이었으며 이는 전년 동기의 7.4%에 비해 두 배 이상 증가한 것이라고 중국 관찰자망이 13일 전했다.
볼보와 로터스 등 중국 기업이 소유하고 있는 글로벌 자동차 업체의 판매량을 합하면 점유율은 20%에 달하는 것으로 나타났다.
영국에서 중국산 자동차의 인기 확대는 비야디와 체리자동차 등 두 업체가 주도하고 있는 것으로 알려졌다. 지난달 두 업체의 자동차 판매량 점유율은 10%를 차지했으며, 이는 지난해 3%에 비해 3배 이상 증가한 것이다.
영국 파이낸셜타임즈(FT)는 이란 전쟁으로 인해 국제유가가 고공 행진을 하고 있으며, 이로 인해 신에너지 자동차에 대한 소비자들의 관심이 높아졌고, 중국 자동차 업체들이 그 수혜를 입고 있다고 분석했다.
또한 중국 자동차 업체들이 최근 가성비가 높은 프리미엄급 신에너지 자동차들을 출시하면서 영국 시장을 적극적으로 공략했던 점도 판매 확대를 견인한 것으로 평가됐다.
특히 EU가 중국산 전기차에 고율 관세를 부과한 이후 중국 업체들은 EU 미가입 국가인 영국 시장을 더욱 중시하고 있다. 현재 영국은 중국 자동차에 10%의 수입 관세를 부과하고 있다.
중국 관영 글로벌타임즈는 "5년 전 1.3%에 불과했던 중국 자동차의 영국 시장 점유율이 15%까지 올라섰다"며 "이는 중국 자동차 산업이 유럽 시장에서 거둔 또 하나의 인상적인 성과"라고 평가했다.
글로벌타임즈는 "영국 사회가 점점 더 중국 자동차에 매료되고 있다"며 "영국은 시장 개방적인 태도를 유지해 현지 소비자들에게 더욱 넓은 선택권을 부여하고 있다"고도 설명했다.
ys1744@newspim.com