'프로젝트 헤일메리' 200만 돌파…장기흥행 'F1 더 무비'보다 빠르다

AI 핵심 요약beta
- 영화 '프로젝트 헤일메리'가 개봉 26일차인 12일 누적 관객 200만 명을 돌파했다.
- 이는 'F1 더 무비'의 200만 돌파보다 3일 빠른 속도로 강한 흥행력을 보여줬다.
- 관람객들의 입소문과 팬덤 형성으로 장기흥행 성공이 기대되고 있다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '프로젝트 헤일메리'가 개봉 26일차에 200만 관객을 돌파했다.
영화관입장권 통합전산망에 따르면 '프로젝트 헤일메리'는 개봉 26일 차인 12일 오전 기준 누적 관객수 200만 279명을 동원하며 200만 관객을 넘겼다. 이는 100만 관객 돌파에 이어 'F1 더 무비'의 200만 돌파 시점보다도 3일이나 앞당긴 속도로 다시 한번 이목을 집중시킨다.
'프로젝트 헤일메리'는 개봉 한 달여가 지난 지금까지도 작품의 감동을 간직할 수 있는 굿즈 상영회 회차가 예매 오픈과 동시에 초고속 매진을 기록하며 N차 관람 열풍을 이어가고 있다. 관람객들은 "간만에 영화 뽕 거하게 차서 나왔다 나 우주 좋아하네... SF 좋아하네..."(X @sih***), "프로젝트 헤일메리 보고왔다.. 여운에서 못 헤어 나오는 중"(X @che***), "SF영화 다섯 손가락 안에 들어요"(인스타그램 @aid***), "좋음. 훌륭함. 평서문"(인스타그램 @j_j***) 등의 반응을 남기며 영화의 뛰어난 완성도가 회자되고 있다.
실관람객 입소문과 강력한 팬덤이 형성된 가운데, 작중 특별한 표현인 '거꾸로 엄지' 이모지까지 온라인상에서 유행처럼 번지며 영화에 대한 과몰입을 유발하고 있다. 꾸준한 성적으로 장기흥행에 성공한 'F1 더 무비'처럼 향후 흥행 기록이 주목된다.
영화 '프로젝트 헤일메리'는 기억 없이 우주 한복판에서 혼자 깨어난 '그레이스'(라이언 고슬링)가 종말의 위협을 맞이할 인류를 구할 마지막 미션을 수행하게 되는 여정을 그린 작품으로 지금 전국 극장에서 절찬 상영중이다.
jyyang@newspim.com