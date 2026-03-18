'프로젝트 헤일메리, 골든에그 지수 99% "인생의 전환점 같은 경험 될 것"

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '프로젝트 헤일메리'가 CGV 골든에그지수 99%는 물론 로튼토마토 신선도 지수 95%, 팝콘 지수 98%의 높은 수치를 기록하며 18일 개봉한다.

개봉 전 작품을 본 국내 언론들은 "봄 극장가 찾은 감성 SF 블록버스터"(뉴스핌 양진영 기자), "올해 가장 강렬한 영화적 경험 중 하나로 기억될 작품"(이데일리 윤기백 기자), "'마션'을 재밌게 봤다면 놓칠 수 없는 우주적 브로맨스 영화"(KBS미디어 박재환 기자), "흔한 SF 재난 영화의 문법에서 비껴난 영화"(동아일보 김태언 기자) 등 지금껏 본 적 없는 SF 장르의 매력을 극찬했다.

[사진=소니 픽쳐스]

또한 "IMAX에 투사된 아름다운 빛깔과 현실감으로 가득 찬 선체는 감탄을 자아낸다"(매일경제 최현재 기자), "시선을 빼앗는 압도적인 우주 풍경"(스포츠서울 서지현 기자), "또 한번 앤디 위어 특유의 세계를 만나게 될 것"(위드인뉴스 김영식 기자), "독자들의 상상력을 뛰어넘은 찬란하고 신비로운 연출"(iMBC연예 김종은 기자)등 황홀함을 자랑하는 우주 비주얼부터 원작 소설의 감동을 온전히 살린 완벽한 스토리텔링에 대한 호평을 내놨다.

또한 교차되는 시점에 따라 섬세한 열연을 선보인 라이언 고슬링부터 '그레이스', '로키' 캐릭터 케미에 대한 찬사도 이어졌다. 언론들은 "'라라랜드'를 넘어선 라이언 고슬링의 새로운 대표작"(SWTV 스포츠W 임재훈 기자), "이야기를 이끌어가는 힘이 있는 라이언 고슬링"(시사위크 이영실 기자), "그레이스와 로키의 우정과 선택은 관객들에게 진한 감동을 안긴다"(이데일리 윤기백 기자), "그레이스와 로키의 우정은 영화의 백미"(뉴스핌 양진영 기자) 등의 반응을 보였다.

이처럼 천재 작가 앤디 위어가 다시금 스크린 위에 펼쳐낸 우주는 압도적인 비주얼과 매력적인 캐릭터의 탄생 그리고 깊은 여운을 남기는 메시지까지 다양한 요소들을 담으며 전 세대 관객들의 마음을 단단히 사로잡고 있다.

[사진=소니 픽쳐스]

배우와 제작진들이 극장 관람에 최적화된 작품임을 소개하는 영상도 공개됐다. 먼저 라이언 고슬링은 "'프로젝트 헤일메리'는 역대 최고의 극장 관람 경험이 될 거예요"라며 작품에 대한 강한 자신감을 드러냈다. 이어 크리스토퍼 밀러 감독 역시 "우주를 배경으로 한 영화는 많았지만 이런 비주얼을 담아낸 작품은 처음이에요. 압도적인 규모감과 정교한 디테일은 숨이 막힐 듯한 몰입감을 선사합니다"라며 극장 관람에 최적화된 작품의 매력을 전했다.

작품의 촬영감독을 맡은 그레이그 프레이저는 "프레임 양옆은 물론 수직적으로 확장된 풍경 또한 영화 속 세계의 공간감을 완성하는 중요한 축입니다"라며 "이 경이로운 이야기에 담긴 웅장한 스케일과 서사를 온전히 체감할 수 있죠"라고 전해 극장에서 경험할 수 있는 영화적 체험에 대해 설명해 기대감을 높였다.

[사진=소니 픽쳐스]

끝으로 라이언 고슬링은 "오랫동안 잊을 수 없는 인생의 전환점 같은 경험이 될 거예요"라고 덧붙였다.

영화 '프로젝트 헤일메리'는 기억 없이 우주 한복판에서 혼자 깨어난 '그레이스'(라이언 고슬링)가 종말의 위협을 맞이할 인류를 구할 마지막 미션을 수행하게 되는 여정을 그린 작품으로 지금 전국 극장에서 절찬 상영중이다.

jyyang@newspim.com