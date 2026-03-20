프로젝트 헤일메리, 평균 별점 9점대로 흥행 예감…"올해 최고의 우주영화"

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '프로젝트 헤일메리'가 개봉과 동시에 언론과 실관람객 극찬으로 흥행 신호탄을 쐈다. 1주차 주말엔 특별한 극장 이벤트로 관객들의 기대감에 부응한다.

'프로젝트 헤일메리'는 18일 개봉 이후 네이버 평점 9.5점을 기록하고 있는 것은 물론, 국내 극장 3사에서도 CGV 골든에그지수 97%, 롯데시네마 평점 9.4, 메가박스 평점 9점의 높은 평점을 기록 중이다.

특히 실관람객들은 "이건 극장에서 봐야 할 영화"(CGV 행복**), "무조건 영화관에서 봐야합니다"(CGV 멈멈*), "우리가 왜 극장에서 영화를 봐야 하는지를 알려준다"(CGV 완벽**) 등 극장 스크린에서만 느낄 수 있는 감동을 강조하는 반응이 이어졌다.

(좌)극장 3사 야광 포스터 / (우)롯데시네마 광음시네마 포스터. [사진=소니픽쳐스]

이와 함께 "올해 본 최고의 우주영화"(CGV 모래**), "우주의 광활함과 위대함이 모두 느껴지는 영화"(CGV Emma**), "광활한 우주에서 만든 친구와 평생"(CGV 엘지**), "이티, 백 투더 퓨처 이후 가장 즐겁고 감동적이고 유쾌한 SF영화로 기억될 작품!"(CGV 크고**), "형형색색 다양한 색감으로 보는 내내 황홀했던 우주 체험과 외계인 로키와의 따스한 케미가 돋보임"(롯데시네마 영화**), "과학으로 시작해 결국 '이해와 관계'로 마음을 울리는 SF"(메가박스 tj**) 등 탄탄한 완성도와 몰입감 넘치는 전개, 매력적인 스토리텔링에 찬사가 이어졌다.

이러한 분위기에 힘입어 '프로젝트 헤일메리'는 1주차 주말 극장 이벤트를 통해 관객들의 관람 열기를 이어간다. 3월 21일부터 CGV, 롯데시네마, 메가박스에서는 관람객을 대상으로 A3 사이즈의 야광 포스터를 증정한다. 이번 포스터는 영화의 감각적인 비주얼을 담아내며 스크린에서 느낀 몰입감을 그대로 간직할 수 있는 아이템으로 관객들의 소장 욕구를 자극한다.

또한 롯데시네마에서는 광음시네마 관람객을 위한 A3 포스터도 함께 선보인다. 강렬한 컬러와 빛의 대비 속 인물의 모습은 깊은 공간감과 우주선의 압도적인 스케일을 시각적으로 구현하며 시선을 사로잡는다. 특히 광음시네마 특유의 입체적인 사운드 경험을 연상시키는 비주얼로 포스터만으로 영화의 몰입감을 더욱 극대화한다.

영화 '프로젝트 헤일메리'는 기억 없이 우주 한복판에서 혼자 깨어난 '그레이스'(라이언 고슬링)가 종말의 위협을 맞이할 인류를 구할 마지막 미션을 수행하게 되는 여정을 그린 작품으로 전국 극장에서 절찬 상영중이다.

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