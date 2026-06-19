SK그룹, 지난해 사회적가치 창출 32.2조원...누적 155조원

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측정 시작한 2018년 대비 약 두 배 증가

ESG 공시 확대 시점에 사회적가치 수치화해 관리

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK그룹(회장 최태원)은 지난해 약 32.2조원의 사회적가치를 창출했다고 19일 발표했다. 창출액을 매년 측정하고 경영에 반영하며 개선해 온 결과 2018년 첫 측정 대비 약 두 배 늘었고 누적액은 약 155조원에 달한다.

사회적가치란 이해관계자들이 당면한 사회문제를 해결하고 완화하는 데 기업이 기여한 가치를 의미한다.

SK의 사회적가치 측정 분야는 크게 3가지로, ▲경제간접 기여성과(고용, 배당, 납세 등) ▲환경성과(친환경 제품·서비스, 생산공정 중의 환경 영향도 등) ▲사회성과(삶의 질을 개선하는 제품·서비스, 노동 환경 개선, 동반성장, 사회공헌 등)이다.

경제간접 기여성과 31.8조원, 환경성과 -3.1조원, 사회성과 3.4조원이다. 특히 사회성과가 기업 경영활동으로 발생하는 환경성과의 마이너스분을 상쇄하며 2023년 이후 3년 연속 상승세를 이어가고 있다. 매출 1억원당 사회적가치 창출액도 2023년 1,058만원에서 2025년 1,404만원으로 최근 3년간 33% 늘어나는 등 꾸준한 개선세를 보이고 있다.

SK그룹, 지난해 사회적가치 창출 32.2조원 [그래픽=SK그룹]

8년간 측정·관리를 이어오면서 개선이 필요한 영역을 파악하고 경영에 반영한 결과, 사회적가치 창출 규모와 매출 대비 성과를 함께 높여온 것이다.

먼저 경제간접 기여성과는 전년 대비 6.2조 증가했다. 이는 계열사의 주요 사업 실적 개선 등으로 고용·납세 성과가 늘어난 결과다.

환경성과 분야는 -3.1조원으로 전년(-2.9조) 대비 환경에 미친 부정적 영향 규모가 소폭 늘어났다. AI·반도체 분야 제품 생산량 증가에 따라 온실가스 등 환경 관련 영향이 확대된 데 따른 것이다.

사회성과 분야에서도 의미 있는 성과를 내고 있다. 안전보건 및 상생 협력 분야에서만 약 1,000억 원의 가치를 추가로 창출했다. 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용한 스마트 안전 시스템을 대폭 확대하고, 협력사의 기술 역량을 강화하는 맞춤형 상생 생태계 구축에 집중한 결과다.

SK 관계자는 "8년간 진정성 있게 SV 측정에 매진하며 방법론을 지속적으로 고도화해 왔다"며, "축적된 노하우에 AI를 더해 측정의 문턱을 낮추고 사회 문제를 객관적으로 측정하고 해결하는데 기여하고자 한다"고 말했다.

tack@newspim.com