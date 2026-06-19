[미국 특징주] 파라마운트-워너 '낮은' 인수 성사 확률, 차익거래 수익 기회 남겨

이 기사는 인공지능(AI) 번역으로 생산된 콘텐츠로, 원문은 6월 18일자 블룸버그 기사(Paramount-Warner's 'Too Low' Deal Odds Leave Room for Arb Profit)입니다.

[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 파라마운트 스카이댄스(종목코드: PSKY)가 추진하는 워너브러더스 디스커버리 인수안이 미국에서 핵심 승인을 받았지만, 여전히 많은 난관이 남아 있는 가운데 트레이더들은 1100억 달러 규모의 이번 거래가 어떻게 전개될지를 두고 여전히 수익을 낼 기회가 있다고 보고 있다.

17일 종가 기준 워너브러더스 주가와 파라마운트의 주당 31달러 인수 제안가 사이의 격차는 4.76달러로, 지난주 법무부가 이 거래에 대한 조사를 종료하기 전과 비슷한 수준으로 벌어져 있었다.

이 격차가 크게 좁혀지지 않은 주된 이유는 법무부의 승인이 이미 시장에서 광범위하게 예상됐던 결과였기 때문이다. 캘리포니아주를 비롯한 여러 주(州)의 법적 이의 제기 가능성, 영국과 유럽의 반독점 심사 등 다른 잠재적 위험들이 오히려 더 큰 위협으로 거론된다. 거래 규모 자체가 워낙 크다는 점도 격차가 좀처럼 좁혀지지 않는 요인이며, 자금 조달에 대한 우려와 정치적 압박 역시 일부 영향을 미치고 있다.

미국 네바다주 로스앤젤레스에 있는 파라마운트 스튜디오 [사진=블룸버그통신]

이런 우려에도 불구하고 인수합병 관련 거래에 베팅하는 일부 차익거래 트레이더들은 현재 시장 가격에 반영된 성사 확률이 실제 가능성을 과소평가하고 있다고 말한다. 차익거래자들을 대상으로 한 비공식 조사에 따르면 현재 거래 가격은 거래 성사 확률을 약 70%로 반영하고 있다. 많은 이들은 이러한 가격과 실제 확률 간의 불일치가 시간이 지나면서 해소될 것으로 보고 있다.

25억 달러 규모의 머저 펀드를 운용하며 이번 거래에 베팅하고 있는 웨스트체스터 캐피털 매니지먼트의 로이 베렌 공동 최고투자책임자는 "그건 너무 낮은 수치"라며 "우리는 거래 성사 확률이 상당히 잘못 책정돼 있다고 본다"고 말했다.

미국 승인을 받기에 앞서 파라마운트의 데이비드 엘리슨 최고경영자와 그의 팀은 워싱턴에서 이번 거래를 위해 적극적으로 로비를 펼쳤으며, 그의 부친인 오라클(ORCL)의 래리 엘리슨은 도널드 트럼프 대통령과 친분이 있는 인물이다. 그럼에도 이번 합병은 워싱턴 민주당 인사들과 캘리포니아 등 일부 주, 할리우드 내 많은 이들의 반대에 부딕히고 있다. 이들은 합병이 일자리 감소, 제작비 상승, 시청자 선택권 축소로 이어질 것이라고 주장한다.

이번 합병이 성사되면 파라마운트는 거대 엔터테인먼트 기업으로 거듭나는 동시에 CNN을 CBS 뉴스에 더해 보유하게 되면서 두 개의 주요 뉴스 매체를 손에 넣게 된다. CBS 뉴스는 엘리슨 체제 하에서 이미 대대적인 개편을 겪은 바 있다. 비판론자들은 언론의 독립성이 훼손되고 트럼프에 유리한 보도가 늘어날 수 있다고 경고한다.

베렌을 비롯한 차익거래 업계 관계자들에게 핵심 쟁점은 결국 양사가 미국 주(州) 차원의 법 집행 당국과 합의에 이를 수 있는지, 혹은 소송에서 승리할 수 있는지, 그리고 그 과정에 얼마나 시간이 걸릴지다.

양사는 3분기 중 거래를 마무리 짓는 것을 목표로 하고 있다. 합병 계약에 따르면 그때까지 거래가 완료되지 않을 경우 파라마운트는 분기당 주당 25센트에 달하는 이른바 '티킹 피(ticking fee)'를 지급해야 한다.

베렌은 "회사 측이 현재 제시한 가이던스보다 늦은 11월 종료를 가정하더라도 연환산 수익률은 거의 35%에 달한다"고 말했다.

처칠 캐피털의 미주·글로벌 리서치 책임자 애덤 핼퍼는 가장 큰 위험은 주들이 소송을 제기하는 것 자체가 아니라, 합의에 이르지 못하고 소송이 장기화되는 상황이라고 짚었다. 다만 그는 "막대한 티킹 피 부담을 감안하면 소송 제기 여부와 무관하게 양측 모두 단기간 내 해결책을 마련하는 데 매우 적극적일 것"이라고 덧붙였다.

미국 외 지역에서는 양사가 영국과 유럽 등 여러 관할권에서 여전히 승인을 기다리고 있다. 블룸버그 인텔리전스의 제니퍼 리 애널리스트는 두 기관 중 어느 한쪽이라도 심층 조사에 착수할 경우 거래가 예상된 3분기 마감 시한을 넘겨 지연될 수 있다고 분석했다. 다만 그는 "시정조치를 통해 그 목표는 달성 가능할 것으로 보이며, 결국 주(州) 차원의 조사가 가장 큰 걸림돌로 남을 것"이라고 덧붙였다.

미국에서 각 주가 소송을 제기해 단기적으로 거래 종결을 막는 데 성공할 경우 거래는 2027년까지 길어질 수 있다고 그는 전망했다. 그러나 법적 승리든 합의된 시정조치를 통한 타결이든, 어느 경로로든 결국 거래가 진행될 가능성이 더 크다고 봤다.

리 애널리스트는 이번 주 발표한 보고서에서 "지연되더라도, 그리고 거래에 대한 강한 반대 목소리가 있더라도, 우리는 결국 거래가 성사되는 쪽에 무게를 둔다"고 밝혔다.

kimhyun01@newspim.com