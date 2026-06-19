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[미국 특징주] 파라마운트-워너 '낮은' 인수 성사 확률, 차익거래 수익 기회 남겨

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AI 핵심 요약

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  • 파라마운트 스카이댄스가 18일 워너브러더스 인수에서 미국 핵심 승인을 받았다고 했다
  • 주가 격차는 여전히 커 차익거래자들은 성사 확률이 시장 추정보다 높다고 보고 수익 기회를 노린다고 했다
  • 미국 주(州) 소송과 영국·유럽 심사가 최대 변수지만 지연되더라도 결국 거래가 성사될 가능성이 크다고 분석했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 인공지능(AI) 번역으로 생산된 콘텐츠로, 원문은 6월 18일자 블룸버그 기사(Paramount-Warner's 'Too Low' Deal Odds Leave Room for Arb Profit)입니다.

[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 파라마운트 스카이댄스(종목코드: PSKY)가 추진하는 워너브러더스 디스커버리 인수안이 미국에서 핵심 승인을 받았지만, 여전히 많은 난관이 남아 있는 가운데 트레이더들은 1100억 달러 규모의 이번 거래가 어떻게 전개될지를 두고 여전히 수익을 낼 기회가 있다고 보고 있다.

17일 종가 기준 워너브러더스 주가와 파라마운트의 주당 31달러 인수 제안가 사이의 격차는 4.76달러로, 지난주 법무부가 이 거래에 대한 조사를 종료하기 전과 비슷한 수준으로 벌어져 있었다.

이 격차가 크게 좁혀지지 않은 주된 이유는 법무부의 승인이 이미 시장에서 광범위하게 예상됐던 결과였기 때문이다. 캘리포니아주를 비롯한 여러 주(州)의 법적 이의 제기 가능성, 영국과 유럽의 반독점 심사 등 다른 잠재적 위험들이 오히려 더 큰 위협으로 거론된다. 거래 규모 자체가 워낙 크다는 점도 격차가 좀처럼 좁혀지지 않는 요인이며, 자금 조달에 대한 우려와 정치적 압박 역시 일부 영향을 미치고 있다.

미국 네바다주 로스앤젤레스에 있는 파라마운트 스튜디오 [사진=블룸버그통신]

이런 우려에도 불구하고 인수합병 관련 거래에 베팅하는 일부 차익거래 트레이더들은 현재 시장 가격에 반영된 성사 확률이 실제 가능성을 과소평가하고 있다고 말한다. 차익거래자들을 대상으로 한 비공식 조사에 따르면 현재 거래 가격은 거래 성사 확률을 약 70%로 반영하고 있다. 많은 이들은 이러한 가격과 실제 확률 간의 불일치가 시간이 지나면서 해소될 것으로 보고 있다.

25억 달러 규모의 머저 펀드를 운용하며 이번 거래에 베팅하고 있는 웨스트체스터 캐피털 매니지먼트의 로이 베렌 공동 최고투자책임자는 "그건 너무 낮은 수치"라며 "우리는 거래 성사 확률이 상당히 잘못 책정돼 있다고 본다"고 말했다.

미국 승인을 받기에 앞서 파라마운트의 데이비드 엘리슨 최고경영자와 그의 팀은 워싱턴에서 이번 거래를 위해 적극적으로 로비를 펼쳤으며, 그의 부친인 오라클(ORCL)의 래리 엘리슨은 도널드 트럼프 대통령과 친분이 있는 인물이다. 그럼에도 이번 합병은 워싱턴 민주당 인사들과 캘리포니아 등 일부 주, 할리우드 내 많은 이들의 반대에 부딕히고 있다. 이들은 합병이 일자리 감소, 제작비 상승, 시청자 선택권 축소로 이어질 것이라고 주장한다.

이번 합병이 성사되면 파라마운트는 거대 엔터테인먼트 기업으로 거듭나는 동시에 CNN을 CBS 뉴스에 더해 보유하게 되면서 두 개의 주요 뉴스 매체를 손에 넣게 된다. CBS 뉴스는 엘리슨 체제 하에서 이미 대대적인 개편을 겪은 바 있다. 비판론자들은 언론의 독립성이 훼손되고 트럼프에 유리한 보도가 늘어날 수 있다고 경고한다.

베렌을 비롯한 차익거래 업계 관계자들에게 핵심 쟁점은 결국 양사가 미국 주(州) 차원의 법 집행 당국과 합의에 이를 수 있는지, 혹은 소송에서 승리할 수 있는지, 그리고 그 과정에 얼마나 시간이 걸릴지다.

양사는 3분기 중 거래를 마무리 짓는 것을 목표로 하고 있다. 합병 계약에 따르면 그때까지 거래가 완료되지 않을 경우 파라마운트는 분기당 주당 25센트에 달하는 이른바 '티킹 피(ticking fee)'를 지급해야 한다.

베렌은 "회사 측이 현재 제시한 가이던스보다 늦은 11월 종료를 가정하더라도 연환산 수익률은 거의 35%에 달한다"고 말했다.

처칠 캐피털의 미주·글로벌 리서치 책임자 애덤 핼퍼는 가장 큰 위험은 주들이 소송을 제기하는 것 자체가 아니라, 합의에 이르지 못하고 소송이 장기화되는 상황이라고 짚었다. 다만 그는 "막대한 티킹 피 부담을 감안하면 소송 제기 여부와 무관하게 양측 모두 단기간 내 해결책을 마련하는 데 매우 적극적일 것"이라고 덧붙였다.

미국 외 지역에서는 양사가 영국과 유럽 등 여러 관할권에서 여전히 승인을 기다리고 있다. 블룸버그 인텔리전스의 제니퍼 리 애널리스트는 두 기관 중 어느 한쪽이라도 심층 조사에 착수할 경우 거래가 예상된 3분기 마감 시한을 넘겨 지연될 수 있다고 분석했다. 다만 그는 "시정조치를 통해 그 목표는 달성 가능할 것으로 보이며, 결국 주(州) 차원의 조사가 가장 큰 걸림돌로 남을 것"이라고 덧붙였다.

미국에서 각 주가 소송을 제기해 단기적으로 거래 종결을 막는 데 성공할 경우 거래는 2027년까지 길어질 수 있다고 그는 전망했다. 그러나 법적 승리든 합의된 시정조치를 통한 타결이든, 어느 경로로든 결국 거래가 진행될 가능성이 더 크다고 봤다.

리 애널리스트는 이번 주 발표한 보고서에서 "지연되더라도, 그리고 거래에 대한 강한 반대 목소리가 있더라도, 우리는 결국 거래가 성사되는 쪽에 무게를 둔다"고 밝혔다.

kimhyun01@newspim.com

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인텔, "애플과 미국서 반도체 생산" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 반도체 회사 인텔 주가가 18일(현지시간) 급등해 장중 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 인텔이 애플과 협력해 미국 내에서 반도체를 설계·생산할 것이라고 밝히면서 주가는 강세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 2시20분 인텔 주가는 전장보다 11.02% 오른 134.45달러를 기록했다. 장중 주가는 135.48달러까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 엔비디아와 일론 머스크의 반도체 제조 사업 '테라팹' 구상을 추켜세운 뒤 인텔과 애플의 협업을 언급했다. 그는 "우리가 바로 여기 미국에서 칩을 설계하고 만들어야 하기에 인텔을 돕기로 결정했다"며 "애플이 미국에서 칩을 설계하고 만들기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다"고 적었다. 앞서 블룸버그통신은 아이폰 제조사인 애플이 자사 기기의 주요 프로세서를 미국에서 생산하기 위해 인텔과 삼성전자를 활용하는 방안을 두고 탐색적 논의를 해왔다고 보도한 바 있다. 인텔과 애플 로고.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com 이번 협력은 인텔에 상당한 의미가 있다. 칩 생산을 위한 외부 고객을 확보하는 것은 립부 탄 최고경영자(CEO) 체제에서 인텔 부활 계획의 핵심 축이기 때문이다. 칩 생산을 대만 TSMC에 크게 의존해온 애플로서는 이번 협력으로 공급처를 다변화하는 효과를 누릴 수 있는 기회가 된다. 이는 부품과 기기 가격을 끌어올리는 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 전문가들은 양사의 협력이 초기 점진적으로 이뤄질 것으로 본다. 인텔은 아직 자사 공장이 첨단 제조에서 대만 TSMC 시설의 생산 능력에 맞먹을 수 있음을 입증하지 못했다. 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 노트에서 "인텔은 더 실질적인 수주를 따내기 전에 당연히 실력을 증명해야 할 것이나 첫걸음이 늘 가장 어려운 만큼 적어도 그 걸음을 떼는 것으로 보인다"며 "초기의 어떤 파운드리 관계든 소량의, 덜 중요한 부품일 가능성이 크다"고 말했다. 인텔은 지난해 트럼프 행정부와 이례적인 거래를 맺어 미국 정부를 인텔의 최대 투자자 중 하나로 만들었다. 이 합의에 따라 인텔은 정부 지원의 대가로 약 10%에 달하는 지분을 정부에 매각했다. mj72284@newspim.com 2026-06-19 03:25
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'군기누설' 김용현 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난달 12일 결심공판에서 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 "이 사건 범행은 위헌·위법한 비상계엄 선포 후 민주주의의 근간인 선거제도를 부정하고 영장주의를 위배하여 중앙선거관리위원회를 점거해 그 직원들을 불법적으로 체포·구금하려는 등 헌정질서를 유린하려 한 반헌법적 중대 범행"이라고 짚었다. 그러면서 "이와 같은 범죄의 중대성과 이 사건 범행으로 극도의 국가적 혼란과 군기 문란이 초래된 점, 피고인의 범행 가담 정도, 수사 및 재판에 임하는 태도 등 정상을 종합적으로 고려하여, 피고인에게 징역 5년을 구형했다"며 구형 이유를 밝혔다. 김 전 장관은 2024년 10월~11월 문상호 전 정보사령관, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장, 정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장 등과 공모해 특수임무대(HID) 요원을 비롯한 정보사 요원 40여명의 이름 등 인적 사항을 노 전 사령관에게 누설한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 정보사 요원의 개인정보는 3급 군사기밀로, 2019년 3월 군에서 제적돼 민간인이었던 노 전 사령관에게 군사기밀을 누설했다는 것이다. 특검팀은 김 전 장관 등이 중앙선거관리위원회 관련 부정선거 의혹을 수사할 '제2수사단'을 구성하기 위해 정보사 요원 명단을 전달한 것으로 보고 있다. 한편 김 전 장관은 내란 중요임무 종사 혐의로 1심에서 징역 30년을 선고받았으며 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의로도 1심에서 징역 30년을 선고받은 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-19 06:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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