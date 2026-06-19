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메트라이프재단, 도심 생태계 복원 앞장…'학교 숲 3호' 조성

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  • 메트라이프생명 사회공헌재단이 18일 쌍문초에 학교 숲 3호를 조성했다고 밝혔다
  • 112평 규모에 보호종·특산식물 등 30종 1000그루를 심어 도심 생태계 복원과 환경교육 공간을 만들었다
  • 학생 주도 관리와 환경교육 커리큘럼 개발로 지속가능한 생태전환교육 인프라로 활용할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =메트라이프생명 사회공헌재단이 사회적기업 트리플래닛과 협력해 서울 도봉구 쌍문초등학교에 생물다양성 보전과 환경교육을 위한 '학교 숲 3호'를 조성하고 기증식을 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 학교 숲은 교내 유휴부지를 활용해 약 112평 규모로 구축됐으며, 총 30종 1000그루의 수목과 식물이 식재됐다.정원 내에는 국가보호종 13종(426개)이 포함됐으며 산림청 지정 특산식물도 11종(366개)이 수록돼 도심 생태계 복원에 기여할 것으로 보인다.

재단이 추진하는 학교 숲 조성 사업은 지난 2024년 희귀식물 정원 조성을 시작으로 2025년 곤충 호텔 및 나이테 관찰대 등 자연 체험 구조물을 도입한 데 이어, 올해는 친환경 빗물 저장 시설인 '물확'과 야생 환경을 재현한 '자연석'을 추가로 배치해 생태계 순환을 관찰할 수 있는 야외 학습 공간을 완성했다.

메트라이프생명 사회공헌재단의 '학교 숲 3호 만들기' 캠페인에 참가한 메트라이프생명 임직원들과 '메트라이프 가드너스'로 임명된 서울 쌍문초등학교 학생들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=매트라이프생명]

이번 사업은 일방적인 공간 기증 방식에서 벗어나 학생들이 주도적으로 환경을 관리할 수 있도록 운영된다. 올해는 자발적으로 참여를 신청한 7명의 '메트라이프 가드너스' 학생들이 직접 식물에 물을 주고 생물들의 방문을 모니터링하며 지속가능한 생태계를 가꿔나갈 예정이다.

자생식물 중심으로 조성된 학교 숲은 수분매개 곤충과 조류의 서식처 역할을 하는 동시에 학생들에게 생물다양성의 가치를 전하는 교육 공간으로 기능하게 된다. 재단은 해당 공간이 일회성 행사에 그치지 않고 교육 현장에서 지속해서 활용될 수 있도록 생태전환교육의 기반으로 안착시킬 계획이다.

이를 위해 트리플래닛은 서울대학교 환경대학원과 공동으로 환경교육 커리큘럼을 개발 중이며, 향후 실습 대상지로 메트라이프 학교 숲을 활용하기로 했다.

황애경 메트라이프생명 사회공헌재단 상무는 "학교 숲은 학생들이 일상에서 자연과 생물다양성의 중요성을 직접 체득할 수 있는 배움의 장"이라며 "향후에도 학교와 지역사회가 유기적으로 연계해 활용할 수 있는 지속가능한 환경교육 인프라를 넓혀나가겠다"고 전했다.

eoyn2@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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