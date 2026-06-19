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[종목+] 미코, 비상장 자회사 성장 본격화…"에너지 사업 새 성장축"

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AI 핵심 요약

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  • 미코가 19일 비상장 자회사 앞세워 에너지·환경 사업 확장에 나섰다
  • HPS·미코파워·플랜텍 중심 에너지 부문 매출이 반도체와 비슷한 수준으로 성장했다
  • HBM 공정용 세라믹 펄스히터 국산화 등 반도체 본업도 강화하며 실적 성장세를 이어가고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1분기 에너지·환경 매출 비중 47.1%…반도체와 투트랙
HPS 1분기 매출 902억원…에너지 사업 핵심 축 부상
'넴 에너지' 인수 추진...HRSG 설계·제작 역량 내재화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단 세라믹 소재·부품 전문기업 '미코(Mico)'가 비상장 자회사들을 앞세워 사업 포트폴리오 확장에 나서고 있다. 반도체 소재·부품 사업을 기반으로 성장한 미코는 최근 에너지·환경 분야를 새로운 성장축으로 육성하며 사업 영역을 넓혀가고 있다.

미코는 최근 현대중공업파워시스템(HPS)의 배열회수보일러(HRSG) 사업 확대와 네덜란드 램에너지(RAM Energy) 인수 추진, 미코파워의 청정수소발전(CHPS) 사업 등을 추진하고 있다. 지난해 그룹에 편입된 플랜텍 역시 철강·발전·환경·물류 플랜트 EPC 역량을 바탕으로 그룹 내 에너지 사업 간 시너지 확대에 힘을 보태고 있다.

미코 관계자는 19일 "최근 비상장사들의 사업 성과가 본격적으로 가시화되고 있다"며 "HPS와 미코파워, 플랜텍 등이 각각 사업을 확대하면서 그룹 내 에너지 사업 비중도 점차 커지고 있다"고 설명했다.

미코 로고. [사진=미코]

실제 미코는 코미코와 미코세라믹스 등을 중심으로 한 반도체 사업에 더해 HPS, 미코파워, 플랜텍 등을 중심으로 에너지·환경 사업이 빠르게 성장하면서 매출 구조도 달라지고 있다. 올해 1분기 연결 기준 반도체 부문 매출은 1626억원(매출 비중 50.5%), 에너지·환경 부문 매출은 1517억원(47.1%)을 기록했다. 양 사업 부문의 매출 비중이 비슷해지면서 에너지·환경 사업이 실적의 한 축으로 자리 잡았다.

사업 포트폴리오 확장과 함께 실적도 가파른 성장세를 이어가고 있다. 미코의 연결 매출은 지난 2023년 3817억원에서 2024년 5405억원, 지난해 9770억원으로 증가했다. 영업이익 역시 지난해 1053억원을 기록하며 처음으로 1000억원을 넘어섰다. 교보증권은 올해 연결 매출 1조4740억원, 영업이익 1569억원을 전망한다. 

◆ HPS·미코파워·플랜텍, 에너지 사업 한 축으로

최근 에너지·환경 사업 확대 과정에서 HPS의 비중도 커지고 있다. HPS는 LNG 복합화력발전소 핵심 설비인 배열회수보일러(HRSG)를 생산하는 기업으로 올해 1분기 매출 902억원을 기록했다. 이는 같은 기간 에너지·환경 부문 매출의 상당 부분을 차지하는 규모다.

최근 인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 증가는 HPS 성장의 핵심 배경으로 꼽힌다. 전력 사용량이 급증하면서 안정적인 전력 공급원의 중요성이 커졌고, LNG 발전소 건설도 확대되고 있다. HRSG는 발전 과정에서 발생하는 폐열을 회수해 추가 전력을 생산하는 설비로 LNG 발전 효율을 높이는 핵심 장비다.

미코 관계자는 "재생에너지 확대가 진행되고 있지만 태양광과 풍력만으로는 증가하는 전력 수요를 모두 감당하기 어렵다"며 "LNG 발전소 건설 확대에 따라 HRSG 수요도 함께 늘어나고 있다"고 말했다.

HPS는 최근 네덜란드 에너지 설비 엔지니어링 기업 넴에너지(NEM Energy) 지분 100% 인수를 추진하고 있다. 넴에너지는 1929년 설립된 글로벌 HRSG 설계 전문 기업으로, 그동안 넴에너지가 설계를 담당하고 HPS가 제작을 맡아왔다. 인수가 마무리되면 HPS는 HRSG 설계부터 제작까지 아우르는 체계를 구축하게 된다. 

발전용 연료전지. [사진=미코파워]

HPS가 발전설비 분야를 담당하고 있다면, '미코파워'는 그룹의 수소·연료전지 사업을 이끌고 있다. 미코파워는 국내에서 드물게 고체산화물연료전지(SOFC)의 셀(Cell)·스택(Stack)·시스템(System) 전 과정을 자체 생산할 수 있는 기업이다.

최근에는 청정수소발전(CHPS) 사업에도 본격 진출했다. 지난해 약 13MW 규모 CHPS 사업 우선협상대상자로 선정됐으며 남양주 데이터센터(9.9MW), 양주 스포츠센터(2.85MW) 프로젝트도 추진 중이다. AI 데이터센터 확대에 따른 분산형 전원 수요 증가의 수혜가 기대되는 분야다.

또한 '플랜텍'은 그룹의 에너지 사업 경쟁력 강화를 뒷받침하고 있다. 플랜텍은 철강·발전·환경·물류 플랜트 EPC 전문 기업으로 수소 생산·저장·운송·충전 인프라 구축 역량을 보유하고 있다. 지난해 그룹 편입 이후 미코파워의 연료전지 사업과 연계한 사업 확대를 추진하고 있으며 올해 1분기 매출은 617억원을 기록했다.

박희철 교보증권 연구원은 "미코는 반도체와 에너지·환경 사업을 포괄하는 종합 기업"이라며 "HPS의 HRSG 사업과 미코파워의 SOFC 사업은 AI 데이터센터 확대 과정에서 필수적인 전력 인프라 수요와 맞물려 성장할 것"이라고 분석했다.

◆ 반도체 본업도 순항…HBM 시장 공략 가속

에너지 사업 확대와 함께 반도체 사업 경쟁력 강화도 이어지고 있다. 미코는 세라믹 기술을 기반으로 반도체 장비용 핵심 부품과 소재를 공급하고 있으며, 고대역폭 메모리(HBM) 패키징 공정의 핵심 부품인 '상·하부 세라믹 펄스 히터'를 모두 상용화했다.

펄스 히터는 TC(Thermo Compression Bonder·열압착) 본더 장비에 장착돼 웨이퍼와 칩을 접합할 때 순간적으로 고온을 가하는 부품으로, 한 대의 장비에 상부와 하부 펄스 히터가 모두 탑재된다. 특히 일본 업체 의존도가 높았던 품목으로 꼽히는데, 미코는 상부 펄스히터와 하부 히터 국산화에 성공해 중화권 OSAT(반도체 후공정 외주 기업) 업체에 공급하고 있다. 현재 국내 주요 장비업체들과도 평가를 진행 중인 것으로 알려졌다.

최근에는 사업 효율화 작업도 병행하고 있다. 미코는 100% 자회사인 미코하이테크를 흡수합병하기로 결정했다. 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병 방식이며 합병기일은 내달 1일이다. 회사는 기존 세라믹 소재·부품 사업에 미코하이테크가 보유한 세라믹 공정 장비 역량을 더해 사업 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

반도체 계열사들의 성장도 이어지고 있다. '코미코'는 반도체 장비 부품 세정·코팅 사업을 영위하고 있으며 '미코세라믹스'는 세라믹 히터를 공급한다. AI 반도체와 첨단 공정 확대에 따라 장비 가동률이 높아지면서 관련 수요 역시 증가하고 있다. 교보증권은 코미코의 올해 매출이 약 7000억원 수준까지 확대될 것으로 전망했다.

박 연구원은 "반도체 부문 역시 HBM과 선단 공정 확대에 따른 구조적 성장이 기대된다"며 "반도체 사업이 안정적인 실적을 뒷받침하는 가운데 에너지 사업이 새로운 성장축으로 자리 잡고 있다"고 평가했다.

nylee54@newspim.com

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인텔, "애플과 미국서 반도체 생산" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 반도체 회사 인텔 주가가 18일(현지시간) 급등해 장중 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 인텔이 애플과 협력해 미국 내에서 반도체를 설계·생산할 것이라고 밝히면서 주가는 강세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 2시20분 인텔 주가는 전장보다 11.02% 오른 134.45달러를 기록했다. 장중 주가는 135.48달러까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 엔비디아와 일론 머스크의 반도체 제조 사업 '테라팹' 구상을 추켜세운 뒤 인텔과 애플의 협업을 언급했다. 그는 "우리가 바로 여기 미국에서 칩을 설계하고 만들어야 하기에 인텔을 돕기로 결정했다"며 "애플이 미국에서 칩을 설계하고 만들기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다"고 적었다. 앞서 블룸버그통신은 아이폰 제조사인 애플이 자사 기기의 주요 프로세서를 미국에서 생산하기 위해 인텔과 삼성전자를 활용하는 방안을 두고 탐색적 논의를 해왔다고 보도한 바 있다. 인텔과 애플 로고.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com 이번 협력은 인텔에 상당한 의미가 있다. 칩 생산을 위한 외부 고객을 확보하는 것은 립부 탄 최고경영자(CEO) 체제에서 인텔 부활 계획의 핵심 축이기 때문이다. 칩 생산을 대만 TSMC에 크게 의존해온 애플로서는 이번 협력으로 공급처를 다변화하는 효과를 누릴 수 있는 기회가 된다. 이는 부품과 기기 가격을 끌어올리는 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 전문가들은 양사의 협력이 초기 점진적으로 이뤄질 것으로 본다. 인텔은 아직 자사 공장이 첨단 제조에서 대만 TSMC 시설의 생산 능력에 맞먹을 수 있음을 입증하지 못했다. 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 노트에서 "인텔은 더 실질적인 수주를 따내기 전에 당연히 실력을 증명해야 할 것이나 첫걸음이 늘 가장 어려운 만큼 적어도 그 걸음을 떼는 것으로 보인다"며 "초기의 어떤 파운드리 관계든 소량의, 덜 중요한 부품일 가능성이 크다"고 말했다. 인텔은 지난해 트럼프 행정부와 이례적인 거래를 맺어 미국 정부를 인텔의 최대 투자자 중 하나로 만들었다. 이 합의에 따라 인텔은 정부 지원의 대가로 약 10%에 달하는 지분을 정부에 매각했다. mj72284@newspim.com 2026-06-19 03:25
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'군기누설' 김용현 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난달 12일 결심공판에서 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 "이 사건 범행은 위헌·위법한 비상계엄 선포 후 민주주의의 근간인 선거제도를 부정하고 영장주의를 위배하여 중앙선거관리위원회를 점거해 그 직원들을 불법적으로 체포·구금하려는 등 헌정질서를 유린하려 한 반헌법적 중대 범행"이라고 짚었다. 그러면서 "이와 같은 범죄의 중대성과 이 사건 범행으로 극도의 국가적 혼란과 군기 문란이 초래된 점, 피고인의 범행 가담 정도, 수사 및 재판에 임하는 태도 등 정상을 종합적으로 고려하여, 피고인에게 징역 5년을 구형했다"며 구형 이유를 밝혔다. 김 전 장관은 2024년 10월~11월 문상호 전 정보사령관, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장, 정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장 등과 공모해 특수임무대(HID) 요원을 비롯한 정보사 요원 40여명의 이름 등 인적 사항을 노 전 사령관에게 누설한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 정보사 요원의 개인정보는 3급 군사기밀로, 2019년 3월 군에서 제적돼 민간인이었던 노 전 사령관에게 군사기밀을 누설했다는 것이다. 특검팀은 김 전 장관 등이 중앙선거관리위원회 관련 부정선거 의혹을 수사할 '제2수사단'을 구성하기 위해 정보사 요원 명단을 전달한 것으로 보고 있다. 한편 김 전 장관은 내란 중요임무 종사 혐의로 1심에서 징역 30년을 선고받았으며 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의로도 1심에서 징역 30년을 선고받은 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-19 06:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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