씨어스, AI 입원환자 모니터링 플랫폼 '씽크' 운영 체계 개편

전국 220개 의료기관 2만 병상 운영 경험 바탕으로 조직 세분화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 웨어러블 인공지능(AI) 진단 모니터링 기업 씨어스가 AI 입원환자 모니터링 플랫폼 '씽크(thynC)'의 운영 조직을 기능별로 세분화했다고 5일 밝혔다.

씨어스는 현재 전국 220여개 의료기관 2만 병상에 육박하는 운영 경험을 축적하고 있다. 씽크 도입 병원과 운영 병상이 빠르게 증가함에 따라 기존 운영 조직을 사업부 체계로 개편했다.

회사에 따르면 이번 조직개편에서는 운영팀과 인프라팀을 분리했다. 운영팀은 병원 운영과 고객경험(CX)을 전담하며 의료기관과의 접점을 강화한다. 인프라팀은 씽크를 구성하는 하드웨어와 AI 소프트웨어의 안정적인 운영 기반을 담당하며, 핵심 자재의 선제적 수급과 원가 관리를 통해 공급망 리스크에 대응한다.

씽크 커넥티드 허브(thynC Connected Hub) 센터 로고. [사진=씨어스]

새롭게 신설된 병원 CX 전담 조직은 AI 기반 고객지원 시스템과 전문 상담 인력을 함께 운영하는 하이브리드 고객지원 체계를 구축한다. 병원에서 접수되는 문의와 고객의견(VOC)을 신속하게 대응하고, 축적된 고객 의견을 제품과 서비스 개선에 지속적으로 반영한다.

씨어스는 병원 운영 과정에서 축적되는 운영 데이터와 구축 노하우, 고객 경험이 플랫폼 사업의 핵심 경쟁력이라고 설명했다. 병원이 늘어날수록 설치 경험과 운영 표준, 장애 대응 이력, 고객 요구사항이 지속적으로 축적되고, 이는 AI 기반 서비스 고도화와 제품 개선으로 이어진다.

국내 전체 병상은 약 70만개에 달하는 만큼 현재 운영 규모는 초기 단계다. 씽크 설치 병상이 확대될수록 축적되는 운영 데이터와 구축 노하우는 경쟁사가 단기간에 확보하기 어려운 플랫폼 자산으로 진화한다.

정훈 씽크 사업부 이사는 "AI 의료 플랫폼의 경쟁력은 의료 현장에서 축적되는 운영 데이터와 고객 경험을 지속적으로 AI 서비스와 제품 개선에 반영하는 데 있다"며 "축적된 운영 데이터를 기반으로 서비스 품질과 운영 효율을 지속적으로 높여 나갈 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com