대성하이텍, AIDC 냉각부품 최대 가동 수준

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 초정밀가공 전문기업 대성하이텍이 인공지능 데이터센터(AIDC)용 냉각부품 생산라인을 최대 가동 수준으로 끌어올렸다고 5일 밝혔다.

베트남 법인 생산라인은 AIDC 액체냉각 시스템에 적용되는 신속분리결합(QDC)과 범용급속분리(UQD) 부품을 월 약 125만개 규모로 생산한다. 회사는 지난 3월 시제품 공급을 시작했으며 7월부터 본격 양산에 들어갔다.

회사에 따르면 엔비디아 AI 서버 공급망에서 품질을 인정받으면서 고객사가 빠르게 증가하고 있다. 초기 1개사였던 고객사는 현재 5개사로 늘었으며, 추가 공급과 신규 계약 논의도 진행 중이다.

대성하이텍의 AIDC 냉각부품 이미지 [사진= 대성하이텍]

늘어나는 수요에 대응하기 위해 베트남 법인의 추가 설비투자를 검토 중이다. 하반기부터 베트남 법인의 매출이 본격화될 것으로 예상되는 만큼 생산 능력을 선제적으로 확충할 계획이다.

글로벌 고객사를 통해 검증받은 품질을 바탕으로 국내 프로젝트 공급도 추진한다. 현재 국내 AIDC에 적용되는 냉각 시스템 핵심 부품은 상당 부분 해외 제품에 의존하고 있다. 회사는 초정밀 가공 기술력을 바탕으로 AIDC 인프라 전문기업 및 국내 대기업을 대상으로 공급 확대를 추진할 방침이다.

대성하이텍 관계자는 "AIDC 냉각 시장은 핵심 부품과 제조장비 수요가 함께 확대되는 시장"이라며 "부품 직접 양산과 제조장비 공급을 동시에 진행하는 투트랙 사업구조를 바탕으로 국내외 AIDC 프로젝트 공급을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com