영종하늘도시에 첫 아테라…금호건설, 703가구 신축공사 수주

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A4·A6블록 703가구 단독 시공

올 12월 착공해 2029년 6월 준공

전용 84㎡ 단일 평형

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 금호건설이 인천 영종하늘도시에서 2149억원 규모의 공동주택 신축공사를 따냈다. 이 단지에는 금호건설의 주거 브랜드 '아테라'가 영종하늘도시 최초로 적용된다.

영종하늘도시 A4·A6블록 조감도 [자료=금호건설]

5일 금호건설은 '영종하늘도시 A4·A6블록 공동주택 신축공사'를 수주했다고 밝혔다.

이번 사업은 인천 영종하늘도시 A4·A6블록에 지하 2층~지상 20층, 8개 동, 총 703가구 규모의 공동주택을 짓는 프로젝트다. 금호건설이 지분 100%로 단독 시공하며 총 공사비는 2149억원이다.

A4블록은 지하 2층~지상 20층, 4개 동, 335가구 규모로 조성된다. A6블록에는 지하 2층~지상 20층, 4개 동, 368가구가 들어선다.

두 단지는 모두 전용 84㎡ 단일 평형으로 구성되며 A·B·C 등 3개 타입을 선보인다. 공사는 2026년 12월에 시작해 2029년 6월 준공할 예정이다.

전 가구는 남동·남서향 위주로 배치해 채광을 확보한다. 외관에는 커튼월룩과 유리난간을 적용하고 특화 발코니 설계를 통해 공간 활용성과 주거 쾌적성을 높일 계획이다. 양 단지에는 수경시설을 비롯한 아테라의 조경 특화 공간과 입주민을 위한 커뮤니티·부대시설도 조성된다.

공항철도 운서역과 가까워 대중교통 이용이 편리하고 제2경인고속도로 인천대교 접근성도 갖췄다. 인근에는 인천윤슬초와 영종고가 있으며 운서중, 인천과학고, 인천국제고도 가깝다. 운서역 상권과 롯데마트 등 생활편의시설도 이용할 수 있다. 주변에는 영종하늘도시 근린공원과 백운산으로 이어지는 생태축이 조성돼 있어 녹지환경도 누릴 수 있다.

금호건설 관계자는 "이번 사업은 영종하늘도시의 핵심 입지에 조성되는 만큼 아테라만의 차별화된 상품성과 품질을 바탕으로 영종하늘도시를 대표하는 랜드마크 단지를 조성하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 금호건설이 수주한 영종하늘도시 공동주택 사업의 규모는 어느 정도인가요?

A. 인천 영종하늘도시 A4·A6블록에 지하 2층~지상 20층, 8개동, 총 703가구 규모의 공동주택을 조성하는 사업입니다. 금호건설이 지분 100%로 단독 시공하며 총공사비는 2149억원입니다.

Q. A4블록과 A6블록에는 각각 몇 가구가 들어서나요?

A. A4블록은 4개동, 335가구 규모로 조성됩니다. A6블록에는 4개동, 368가구가 들어섭니다.

Q. 주택형과 공사 일정은 어떻게 구성됐나요?

A. 두 단지 모두 전용면적 84㎡ 단일 평형으로 구성되며 A·B·C 등 3개 타입을 선보입니다. 공사는 2026년 12월 시작해 2029년 6월 준공할 예정입니다.

Q. 단지에는 어떤 특화 설계와 시설이 적용되나요?

A. 전 가구를 남동·남서향 위주로 배치해 채광을 확보하고 외관에는 커튼월룩과 유리난간을 적용합니다. 특화 발코니와 수경시설, 아테라 조경 특화 공간, 커뮤니티·부대시설도 조성할 계획입니다.

Q. 단지 주변의 교통·교육·생활환경은 어떤가요?

A. 공항철도 운서역과 제2경인고속도로 인천대교를 이용하기 편리합니다. 인천윤슬초와 영종고, 운서중, 인천과학고, 인천국제고가 가깝고 운서역 상권과 롯데마트, 근린공원, 백운산 등 생활·녹지환경도 갖췄습니다.

chulsoofriend@newspim.com