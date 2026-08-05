하나증권, IRP 신규·이전 고객 이벤트…최대 3만원 상품권 제공

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신규 가입·계좌 이전 고객 대상 혜택

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 하나증권이 개인형퇴직연금(IRP) 신규 가입자와 타 금융기관에서 계좌를 이전하는 고객을 대상으로 상품권 증정 이벤트를 진행한다.

연금 투자 저변을 확대하는 동시에 우수한 운용 성과를 앞세워 고객 유치에 나선다는 전략이다.

하나증권은 올해 말까지 IRP 계좌를 신규 개설하거나 타 금융기관 IRP를 이전하는 고객을 대상으로 'IRP 신규 및 순증 이벤트'를 실시한다고 5일 밝혔다.

이벤트 기간 IRP 계좌를 새로 개설한 뒤 10만원 이상 입금한 고객에게는 신세계 모바일 상품권 1만원을 제공한다.

하나증권이 올해 말까지 IRP 계좌를 신규 개설하거나 타 금융기관 IRP를 이전하는 고객을 대상으로 'IRP 신규 및 순증 이벤트'를 실시한다. [사진=하나증권]

타 금융기관 IRP를 이전하거나 개인종합자산관리계좌(ISA) 만기 자금을 IRP로 입금한 고객에게는 순증 금액에 따라 최대 3만원 상당의 모바일 상품권을 지급한다.

최근 ISA 만기 자금을 IRP로 이전하는 투자자가 늘고 있다는 점도 눈길을 끈다. ISA 만기 자금을 연금계좌로 옮기면 추가 세액공제 혜택을 받을 수 있어 절세와 노후자금 마련을 동시에 고려하는 투자자들의 활용이 확대되는 추세다.

하나증권은 연금 자산관리 서비스도 강화하고 있다. 최근 신설한 연금컨설팅실을 중심으로 1대1 맞춤형 재무진단과 연금 설계를 제공하고 있으며, 비대면 연금관리 서비스와 디지털 기반 자산관리 기능도 확대하고 있다.

차민정 하나증권 연금전략실장은 "더 많은 고객이 연금 투자를 시작하고 체계적인 자산관리를 경험하는 계기가 되길 바란다"며 "우수한 운용 성과와 전문적인 연금 컨설팅을 바탕으로 안정적인 노후 자산 형성을 지원하겠다"고 말했다.

한편 하나증권은 올해 2분기 금융감독원 통합연금포털 기준 IRP 원리금비보장상품 1년 수익률 54.91%를 기록하며 3분기 연속 증권업계 1위를 차지했다. 3년 수익률도 23.33%로 업계 최고 수준을 기록했다.

plum@newspim.com