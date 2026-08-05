호반그룹, 과학인재 육성 본격화…고교생 캠프 첫 운영

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'K-과학인재 아카데미' 첫 고등학생 프로그램

지원자 300명 중 30명 선발

실험·진로 특강·멘토링 등 진행

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 호반그룹이 과학기술 인재 육성을 위한 교육 프로그램 운영을 본격화했다.

김대헌 호반그룹 기획총괄사장(왼쪽)이 지난 4일 서울대학교에서 열린 'K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프'를 찾아 참가 학생들을 격려하며 대화를 나누고 있다. [사진=호반그룹]

5일 호반그룹에 따르면 전일 김대헌 기획총괄사장은 서울대학교에서 열린 'K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프'를 찾아 참가 학생들을 격려했다.

이번 방문은 지난 3월 출범한 K-과학인재 아카데미의 첫 교육 프로그램 운영 현장을 살펴보고 미래 과학기술 인재들의 도전과 성장을 응원하기 위해 마련됐다.

K-과학인재 아카데미는 호반그룹과 서울대가 공동으로 추진하는 미래 과학기술 인재 육성 플랫폼이다. 기업과 대학이 협력해 우수 인재를 발굴하고 연구와 교육, 산업 현장을 연결하는 인재 육성 모델 구축을 목표로 한다.

올해 처음 열린 고등학생 캠프는 전국의 과학 분야 우수 고등학생을 대상으로 지난 3일부터 서울대에서 2박 3일 일정으로 진행됐다.

약 300명이 지원해 10대 1의 경쟁률을 기록했으며 최종 30명이 선발됐다. 참가 학생들은 서울대 교수진과 연구진의 지도를 받아 실험·실습과 진로 특강, 멘토링, 창의 프로젝트 등에 참여했다.

김 사장은 서울대 연구실을 방문해 학생들의 연구 활동을 살펴보고 과학기술 분야에 대한 도전 정신을 응원했다. 캠프를 준비한 서울대 교수진과 관계자들에게 감사의 뜻을 전하고 과학기술 인재 육성을 위한 산학 협력의 중요성도 강조했다.

김 사장은 "호반그룹은 K-과학인재 아카데미를 통해 기업과 대학이 함께 미래 인재를 육성하는 새로운 교육 생태계를 만들어 가겠다"며 "앞으로도 청소년과 청년들이 세계를 무대로 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.

K-과학인재 아카데미는 지난 3월 비전선포식을 열고 미래 과학기술 인재 육성 플랫폼의 출범을 알렸다. 현재 고등학생 캠프와 대학생 프로젝트를 단계적으로 운영하고 있다.

대학생 프로젝트에는 지난 5월 6.5대 1의 경쟁률을 뚫고 선발된 10개팀이 참여해 분야별 연구를 수행하고 있다. 호반그룹은 각 팀에 연구비 200만원을 지원했다.

이달 열리는 최종 발표회와 프레젠테이션 심사를 거쳐 우수팀 3개팀을 선정하고 총 6000만원 규모의 상금을 수여할 예정이다. 선정된 팀에는 향후 창업과 사업화 기회도 제공한다.

호반그룹은 장학사업과 문화예술 지원을 통해 미래 인재 육성 사업을 이어왔다. K-과학인재 아카데미를 통해 과학기술 분야로 지원 영역을 확대하고 지속 가능한 인재 육성 플랫폼을 구축할 계획이다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. K-과학인재 아카데미는 어떤 프로그램인가요?

A. 호반그룹과 서울대학교가 공동으로 추진하는 미래 과학기술 인재 육성 플랫폼입니다. 기업과 대학이 협력해 우수 인재를 발굴하고 연구·교육·산업 현장을 연결하는 인재 육성 모델 구축을 목표로 합니다.

Q. 올해 처음 열린 고등학생 캠프에는 몇 명이 참가했나요?

A. 전국 과학 분야 우수 고등학생 약 300명이 지원해 10대 1의 경쟁률을 기록했으며 최종 30명이 선발됐습니다. 캠프는 지난 3일부터 서울대학교에서 2박 3일 일정으로 진행됐습니다.

Q. 고등학생 캠프에서는 어떤 교육이 진행됐나요?

A. 참가 학생들은 서울대학교 교수진과 연구진의 지도를 받아 실험·실습과 진로 특강, 멘토링, 창의 프로젝트 등에 참여했습니다.

Q. 대학생 프로젝트에는 어떤 지원이 제공되나요?

A. 지난 5월 6.5대 1의 경쟁률을 거쳐 선발된 10개팀이 분야별 연구를 수행하고 있습니다. 호반그룹은 각 팀에 연구비 200만원을 지원했습니다.

Q. 우수 대학생 프로젝트팀에는 어떤 혜택이 주어지나요?

A. 이달 열리는 최종 발표회와 프레젠테이션 심사를 거쳐 우수팀 3개팀을 선정합니다. 선정된 팀에는 총 6000만원 규모의 상금과 향후 창업·사업화 기회가 제공됩니다.

chulsoofriend@newspim.com