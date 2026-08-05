장동혁 "보완수사권 폐지가 사필귀정? 진짜 사필귀정은 이재명 정권 끝내는 것"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 5일 정부가 국무회의에서 검찰 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정법률 공포안을 의결한 데 대해 "이재명 정권을 하루라도 빨리 끌어내려야 한다"고 주장했다.

장 대표는 이날 페이스북을 통해 "이재명 대통령, 검찰 해체와 보완수사권 폐지를 '사필귀정'이라고 했다"며 "고사성어 공부를 다시 하라고 권하고 싶다"고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표 [사진=뉴스핌DB]

장 대표는 "검찰 해체가 지금보다 국민을 더 잘 보호하는 방법인가. 보완수사권 폐지가 피해자들의 억울함을 더 잘 풀어주는 방법인가"라고 반문하며 "범죄자가 더 보호받는 세상, 권력자들이 법망을 피하는 세상, 억울한 피해자들의 눈물이 강물을 이루는 세상. 이런 나라를 만드는 것이 결코 사필귀정일 수 없다"고 했다.

그는 "사고치고 뒤늦게 제도를 보완한들 국민의 피해는 보완될 수 없다"며 "돌이킬 수 없는 국민의 피해를 어떻게 책임질 것이냐"고 지적했다.

장 대표는 "결국 진짜 사필귀정은 이재명 정권을 끝내는 것"이라며 "이재명 정권을 하루라도 빨리 끌어내려야 한다. 그것이 대한민국을 정상화하는 유일한 길"이라고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com