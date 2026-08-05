SBI저축은행, 최고 연 4.1% 특판 5영업일 만에 완판

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = SBI저축은행이 지난달 29일 판매를 시작한 정기예금 특판이 5영업일 만에 한도 3000억 원을 모두 소진해 조기 마감됐다고 5일 밝혔다.

SBI저축은행 로고. [사진=SBI저축은행]

이번 특판은 SBI저축은행이 한국신용평가와 나이스신용평가로부터 5년 연속 기업신용등급 'A등급'을 획득한 점을 기념해 기획됐다.

지난 7월 29일부터 전국 영업점 및 인터넷뱅킹, 모바일 앱 '사이다뱅크'를 통해 판매된 이번 특판 정기예금은 가입 기간별로 기존 대비 최대 0.5%포인트(p)의 금리 우대를 제공했다.

특히 최고 연 4.1%(12개월 기준)의 금리를 적용해 예치 수요가 있는 소비자들의 신청이 이어지면서 5영업일 만에 한도가 소진됐다.

SBI저축은행은 이번 특판을 통해 기존 고객 대상 금융 혜택을 늘리고 우대 금리를 바탕으로 신규 고객을 유치하는 성과를 거두었다고 설명했다.

SBI저축은행 관계자는 "이번 정기예금 특판은 A등급 획득에 따른 신뢰를 바탕으로 고객 혜택을 늘리는 한편 신규 이용자를 유치하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 고객 혜택을 다변화할 수 있는 상품과 서비스를 지속 선보이겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com