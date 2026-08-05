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국방부, '병영생활 용어집' 배포… 다문화 장병 위해 군대 용어 562개 번역

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  • 국방부가 5일 다문화 장병용 용어집을 공개했다.
  • 용어집은 562개 용어를 5개 언어로 풀이했다.
  • 8월 입대자부터 신병교육 소책자로도 지급한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한양대·국제한국어교육학회 참여해 현장 맞춤형 구성
훈련소편·자대편·부록으로 복무 전 과정 어휘 체계화
병무청 누리집 공개·신병 소책자 지급… 언어 장벽 완화 기대

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 한국어 소통에 취약한 다문화 장병과 국외영주권자들을 위한 맞춤형 병영생활 안내서인 '알기쉬운 병영생활 용어집' 발간을 완료하고, 5일부터 병무청 누리집을 통해 공개했다. 용어집은 이달 입대하는 장병부터 신병교육 시 소책자 형태로도 지급된다.

국방부는 지난해 수립한 '다문화장병 정책 개선 추진계획'의 후속 조치로 이번 용어집 제작을 추진했다. 현장 점검 과정에서 다문화 장병과 국외영주권자 일부가 경례, 취침, 점호 등 기본적인 군대 용어조차 이해하는 데 어려움을 겪는 사실이 확인되면서, 다국어 뜻풀이 용어집 필요성이 제기된 데 따른 것이다.

용어집은 국방부가 지난해 11월부터 용역기관으로 선정한 한양대학교 산학협력단과 함께 현장 방문과 병사 모니터단 의견수렴을 거쳐 사용자 중심으로 구성했다. 지난해 12월부터 올해 1월까지 육군훈련소와 육군 제17사단 등을 직접 방문해 병사의 기상부터 취침까지 하루 일과를 관찰하고, 인터뷰·대화 녹취를 통해 기초 어휘 2034개를 수집한 뒤 자문위원 평정을 거쳐 최종 562개 용어를 추렸다.

국방부가 제작한 '알기 쉬운 병영생활 용어집'의 한 페이지를 클로즈업한 모습. 중앙에 '중대' 항목이 노란 형광펜으로 강조돼 있고, 한국어 정의 아래에 베트남어로 같은 내용을 풀이한 문장이 함께 적혀 있다. 오른쪽 박스에는 여단(연대), 대대, 중대, 소대 등 부대 단위별 인원 규모를 표로 정리해 놓았으며, 이 가운데 '중대 약 100여 명 규모' 부분이 노란색으로 다시 한 번 표시돼 있어 해당 용어가 시각적으로도 눈에 띄도록 구성됐다. [사진=AI 생성 이미지, 오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.05 gomsi@newspim.com

제작 과정에는 한국어 소통 취약자 관리·교육 경험이 있는 자문위원 3명과 장기 해외거주 경험이 있는 병사 10명(5개 언어권별 2명씩)으로 꾸린 모니터단이 참여해 용어 선정부터 번역 검증까지 직접 수행했다. 오랜 기간 외국인 대상 한국어 교육을 연구해 온 국제한국어교육학회(IAKLE)도 기획·자문에 참여해 용어집의 실효성을 높였다.

'병영생활 용어집'은 복무 주기를 고려해 신병교육 단계인 '훈련소편'과 자대 배치 이후를 다룬 '자대편' 등 2편으로 나뉘며, 부록에는 생활관 안내방송 멘트, 군 계급, 휴가 안내 등을 담았다. 훈련소편에는 '인솔' '연병장' '화생방' '영점사격' 등 훈련소 생활에서 자주 접하는 용어를, 자대편에는 '주임원사' '초도 면담' '탄약고' '통문' 등 자대 근무 중 사용하는 용어를 수록했다.

각 용어에는 국립국어원 한국어기초사전 수준의 평이한 우리말 뜻풀이와 함께 영어·중국어·베트남어·스페인어·일본어 등 5개 언어 번역을 병기했다. 이 가운데 231개 용어에는 웹툰 형식 삽화를 더해 직관적인 이해를 돕도록 했다.

국방부는 용어집을 8월 5일부터 병무청 누리집 등에 탑재해 입대 전 열람을 안내하는 한편, 8월 입대자부터는 신병교육 시 소책자로 지급해 초기 복무 적응을 지원할 예정이다.

중국에서 14년간 거주한 서영준 육군 상병(제6보병사단)은 모니터단으로 참여한 소감을 통해 "해외 거주 기간이 길어 생소했던 군대 용어를 후임들이 더 쉽게 이해할 수 있도록 돕는 작업에 참여해 뜻깊었다"며 "신병들이 자대 배치 후 복무에 적응하는 데 큰 도움이 될 것 같다"고 말했다.

박신영 국방부 병영문화혁신담당관은 "이번에 제작된 '알기쉬운 병영생활 용어집'이 한국어 소통에 어려움을 겪는 장병들이 군 복무 중 느낄 수 있는 위화감과 소외감을 해소하는 데 기여할 것으로 기대한다"며 "단 한 명의 장병도 언어 장벽으로 인해 부적응을 겪지 않도록 다각적인 맞춤형 지원과 병영 환경 개선 노력을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

​gomsi@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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