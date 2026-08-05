올리브영, 美 진출 교두보…세포라 580여개 매장에 'K뷰티에딧' 론칭

AI 핵심 요약beta
- CJ올리브영이 20일 세포라 미국 580여 매장에 'K뷰티에딧' 매대를 론칭했다
- 'K뷰티에딧'에 19개 브랜드 약 150종 기초 화장품을 담고 연 2회 라인업을 교체한다
- 올리브영은 미국을 시작으로 아시아·캐나다·호주·영국·중동 등으로 'K뷰티에딧'을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ올리브영이 선별한 K뷰티 브랜드들이 세포라를 통해 미국 메인스트림 시장에 본격 진출한다.
올리브영은 현지시간 오는 20일 세포라 미국 오프라인 매장 580여개와 온라인몰에 '올리브영 K뷰티에딧' 매대를 공식 론칭한다고 5일 밝혔다. 지난 1월 세포라와 파트너십을 맺은 데 따른 협업으로, 올해 5월과 6월 캘리포니아 패서디나와 로스앤젤레스에 단독 매장을 연 데 이어 세포라 매장까지 접점을 넓히게 됐다.
'K뷰티에딧'에는 세럼, 크림, 선케어 등 기초 화장품을 중심으로 리쥬란, 토리든, 비플레인, 톰 등 19개 브랜드의 제품 약 150종이 채워진다. 올리브영은 연 2회 브랜드와 상품 라인업을 업데이트할 계획이다.
세포라는 뉴욕 타임스퀘어 플래그십매장 옥외광고 등을 통해 홍보에 나서며, 20일부터 뉴욕·텍사스 오스틴·플로리다 마이애미 등 주요 매장 앞에서 팝업스토어 트럭도 운영한다.
올리브영은 미국을 시작으로 올해 안 싱가포르·말레이시아·태국·홍콩, 2027년 중 캐나다·호주·영국·중동으로 'K뷰티에딧'을 확대할 계획이다.
김도영 올리브영 글로벌MD사업부장은 "올리브영의 독보적인 상품 기획력과 세포라의 강력한 유통 인프라가 결합된 '올리브영 K뷰티에딧'을 통해 더 많은 소비자들이 우수한 K뷰티 브랜드를 만날 수 있게 될 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com