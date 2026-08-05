올리브영, 美 진출 교두보…세포라 580여개 매장에 'K뷰티에딧' 론칭

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ올리브영이 선별한 K뷰티 브랜드들이 세포라를 통해 미국 메인스트림 시장에 본격 진출한다.

올리브영과 세포라가 협업해 론칭하는 '올리브영 K뷰티에딧' 키비주얼. [사진= CJ올리브영]

올리브영은 현지시간 오는 20일 세포라 미국 오프라인 매장 580여개와 온라인몰에 '올리브영 K뷰티에딧' 매대를 공식 론칭한다고 5일 밝혔다. 지난 1월 세포라와 파트너십을 맺은 데 따른 협업으로, 올해 5월과 6월 캘리포니아 패서디나와 로스앤젤레스에 단독 매장을 연 데 이어 세포라 매장까지 접점을 넓히게 됐다.

'K뷰티에딧'에는 세럼, 크림, 선케어 등 기초 화장품을 중심으로 리쥬란, 토리든, 비플레인, 톰 등 19개 브랜드의 제품 약 150종이 채워진다. 올리브영은 연 2회 브랜드와 상품 라인업을 업데이트할 계획이다.

세포라는 뉴욕 타임스퀘어 플래그십매장 옥외광고 등을 통해 홍보에 나서며, 20일부터 뉴욕·텍사스 오스틴·플로리다 마이애미 등 주요 매장 앞에서 팝업스토어 트럭도 운영한다.

올리브영은 미국을 시작으로 올해 안 싱가포르·말레이시아·태국·홍콩, 2027년 중 캐나다·호주·영국·중동으로 'K뷰티에딧'을 확대할 계획이다.

김도영 올리브영 글로벌MD사업부장은 "올리브영의 독보적인 상품 기획력과 세포라의 강력한 유통 인프라가 결합된 '올리브영 K뷰티에딧'을 통해 더 많은 소비자들이 우수한 K뷰티 브랜드를 만날 수 있게 될 것"이라고 말했다.

fineview@newspim.com