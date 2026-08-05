케이엔에스, 13억원 규모 46파이 배터리 자동화 설비 수주

AI 기반 조립·검사 설비로 생산성·품질 개선

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 무인 자동화 전문기업 케이엔에스가 글로벌 이차전지 제조사로부터 13억원 규모의 46파이 배터리 자동화 장비를 수주했다고 5일 밝혔다.

이번 수주 장비는 인공지능(AI) 기반 CAM 기술과 비전 검사 기술이 적용된 조립 자동화 설비다. 배터리 제조 과정에서 정밀 조립과 검사 공정을 자동화해 생산성과 품질 안정성을 높인다.

회사에 따르면 AI 데이터센터와 친환경 에너지 발전 인프라 확대에 따른 에너지저장장치(ESS) 수요가 증가하면서 배터리 업계가 회복기에 진입했다. 실제 2분기 국내 주요 배터리 기업들은 ESS 사업 확대를 기반으로 손익 개선 흐름을 나타내고 있다.

케이엔에스 로고. [사진=케이엔에스]

글로벌 전기차 시장도 성장 국면에 진입 중이다. 에너지 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1~6월 세계 각국에 등록된 순수전기차(EV), 플러그인하이브리드차(PHEV), 하이브리드차(HEV)에 탑재된 배터리 총사용량은 약 608.5GWh로 전년 동기 대비 20% 증가했다.

46파이 원통형 배터리는 높은 에너지 용량과 출력, 생산 효율을 바탕으로 주력 배터리 폼팩터로 자리잡고 있다. 전기차는 물론 ESS와 휴머노이드 로봇 등 고출력과 장시간 구동이 필요한 산업 전반으로 적용 범위가 확대되는 추세다.

케이엔에스는 AI 기반 CAM 기술과 비전 검사 기술을 바탕으로 46파이 원통형 배터리 조립 자동화 설비 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다. 고도의 정밀성이 요구되는 부품 조립과 검사 공정에 대응할 수 있는 자동화 기술을 기반으로 관련 설비 수주를 지속 확대하고 있다.

또한 케이엔에스는 피지컬 AI 도입과 글로벌 제조 현장의 무인화 추세 확산에 따라 주요 자회사를 통해 사업 영역을 다각화하고 있다. 배터리를 비롯해 반도체, 모빌리티 전장, 디스플레이, 첨단센서, 로보틱스 등 다양한 첨단산업 분야에서 자동화 설비 수주를 이어가며 성장 기반을 강화하고 있다.

케이엔에스 관계자는 "글로벌 ESS 사용량 증가와 전기차 시장 회복 등의 영향으로 46파이 배터리 자동화 설비의 추가 수주가 이어질 것으로 기대한다"며 "본사와 주요 자회사가 보유한 자동화 기술력을 바탕으로 다양한 첨단산업 분야에서 수주 성과를 확대하고, 이를 통해 지속적인 실적 성장 모멘텀을 확보해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com