아이씨에이치, 갤Z8에 핵심 소재 공급

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 첨단 전자소재 전문기업 아이씨에이치는 갤럭시 Z8 시리즈에 전자파 노이즈 차단 및 완충 소재를 공급하고 있고 5일 밝혔다.

회사에 따르면 삼성전자의 차세대 플래그십 폴더블폰 '갤럭시 Z8' 시리즈 사전판매 호조로 수혜가 기대된다는 전망이다. 갤럭시 Z8 시리즈는 최근 진행된 국내 사전판매에서 총 144만대를 기록하며 역대 갤럭시 스마트폰 중 최다 사전판매 기록을 경신했다. 이는 프리미엄 스마트폰 시장에서의 독보적인 위상과 새로운 폼팩터 채택 영향이라는 평가다.

아이씨에이치는 갤럭시 Z8 시리즈 제품군에 전자파 노이즈 차단용 가스켓과 내부 충격 흡수용 고기능성 폴리우레탄(PU)폼 소재를 공급하고 있다. 채택된 고기능성 PU폼은 제품 내구성과 구동 안정성을 강화하는 역할을 한다. 특히 접히는 구조 특성상 협소한 내부공간에 자체 개발한 최적의 고성능 정밀 소재를 적용했다.

아이씨에이치 로고. [사진=아이씨에이치]

국내뿐 아니라 글로벌 시장에서도 갤럭시 Z8 시리즈의 인기가 확인되고 있어 하반기 관련 매출이 본격적으로 증가할 전망이다. 주력 제품군인 전자파 차단 가스켓과 고기능성 PU폼 매출 호조로 1분기부터 확인된 실적 턴어라운드 기조가 하반기까지 이어질 것으로 기대된다.

아이씨에이치 관계자는 "국내와 글로벌 시장에서 큰 호응을 얻고 있는 삼성전자 프리미엄 폴더블폰 라인업에 당사의 핵심 전자소재가 공급되고 있다"며 "기대를 넘어서는 판매 호조에 힘입어 하반기 관련 소재 매출 증가가 본격화될 것으로 기대한다"고 설명했다.

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