[내일날씨] 한낮 39도 전국 극한 폭염 지속

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서울 27~39도

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 6일은 서울 낮 기온이 39도까지 오르는 등 폭염이 이어지는 가운데 제주도는 아침까지 비가 내리겠다.

5일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 6일 전국은 북태평양고기압의 영향을 받겠다.

서울 전역에 폭염중대경보가 내려진 4일 오후 서울 서대문구 스타광장 인근 거리에서 시민들이 양산을 쓰고 이동하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 27도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.

최고기온은 ▲서울 39도 ▲인천 38도 ▲수원 38도 ▲춘천 37도 ▲강릉 32도 ▲청주 36도 ▲대전 37도 ▲전주 38도 ▲광주 37도 ▲대구 36도 ▲부산 33도 ▲울산 33도 ▲제주 33도다.

전국이 대체로 맑은 가운데 수도권을 포함한 중서부지역과 남부내륙지역은 오후 한때 구름이 많겠다. 강원영동과 경북동해안은 오전까지 구름이 많다가 차차 맑아지겠고 제주도는 아침까지 비가 내린 뒤 그치겠다.

예상 강수량은 제주도 5~10mm다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com