[내일날씨] 한낮 39도 전국 극한 폭염 지속

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 6일 전국에 북태평양고기압 영향으로 폭염이 이어진다고 밝혔다.
- 서울 낮 최고 39도 등 전국 대부분 지역에서 30도 후반의 무더위가 계속되겠다.
- 제주도는 아침까지 5~10mm 비가 내린 뒤 그치고, 미세먼지는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 6일은 서울 낮 기온이 39도까지 오르는 등 폭염이 이어지는 가운데 제주도는 아침까지 비가 내리겠다.
5일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 6일 전국은 북태평양고기압의 영향을 받겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 27도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.
최고기온은 ▲서울 39도 ▲인천 38도 ▲수원 38도 ▲춘천 37도 ▲강릉 32도 ▲청주 36도 ▲대전 37도 ▲전주 38도 ▲광주 37도 ▲대구 36도 ▲부산 33도 ▲울산 33도 ▲제주 33도다.
전국이 대체로 맑은 가운데 수도권을 포함한 중서부지역과 남부내륙지역은 오후 한때 구름이 많겠다. 강원영동과 경북동해안은 오전까지 구름이 많다가 차차 맑아지겠고 제주도는 아침까지 비가 내린 뒤 그치겠다.
예상 강수량은 제주도 5~10mm다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com