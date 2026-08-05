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'수사-기소 완전 분리' 형소법 개정에…재판 지연 우려 확대

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AI 핵심 요약

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  • 국민의힘 주진우 의원실이 5일 형소법 개정안 관련 대법원 재판 지연 우려를 전했다.
  • 형소법 개정으로 검찰 직접·보완수사 폐지돼 공판 쟁점 다툼과 증거조사 길어질 수 있다고 했다.
  • 판사 인력 부족이 누적된 상황에서 수사 협력 여부에 따라 재판 지연 심화 가능성이 크다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 검찰의 직접수사와 보완수사권을 전면 폐지하는 형사소송법(형소법) 개정안이 오는 10월 시행되며 수사 구조 뿐 아니라 재판 운영에도 변화가 예상된다. 제도 취지는 수사와 기소의 완전한 분리지만, 공판 단계에서의 쟁점 다툼이 길어져 재판 지연이 심화할 수 있다는 우려가 제기된다.

5일 주진우 국민의힘 의원실에 따르면 대법원 법원행정처는 지난달 국회에 '형사소송법 개정안 통과에 대한 의견서'를 제출해 형소법 개정안 시행 시 재판 지연에 대한 우려를 표했다.

서울 서초구 서울중앙지방법원 [사진=뉴스핌DB]

의견서에서 법원행정처는 "이번 형사소송법 개정으로 법정에서의 증거조사와 심리가 한층 충실하게 이뤄질 경우 심리에 소요되는 기간이 늘어날 수 있다"고 했다. 보완을 위해 ▲구속기간의 합리적 조정 ▲조건부 구속·석방제도 도입 등 인신구속 제도의 개선을 입법적으로 함께 논의할 필요가 있다고 밝혔다.

지난 4일 형소법 개정안이 국무회의를 통과하며 오는 10월 2일 시행을 앞뒀다. 개정안은 검사의 직접 수사뿐만 아니라 보완수사권까지 전면 금지하는 것을 골자로 한다. 다만 검사가 경찰에게 ▲보완수사요구 ▲시정조치요구 ▲재수사요구 등을 할 수 있다.

검사가 사건을 직접 보강할 수 없게 되면 공판에서 쟁점을 정리하고 증거를 맞추는 과정이 더 복잡해질 수 있다. 수사 단계에서 정리되던 부분이 재판으로 넘어오면서 변론과 증거조사가 길어질 가능성이 커지고, 그만큼 법원의 사건 처리 부담도 늘어날 수밖에 없다. 법원행정처가 하위 법령과 실무 규정 정비의 중요성을 강조한 것도 이같은 이유에서다.

실무 현장의 여건도 녹록지 않다. 법원행정처의 '전국 법원별 판사의 정원 대비 현원 현황'에 따르면 지난해 말 기준 전국 법원 판사 미달 인원은 185명으로, 지난해(120명)보다 크게 늘었다. 이미 인력 부족이 누적된 상황에서 형소법 개정에 따른 공판 부담까지 더해지면 재판 지연이 현실화할 가능성은 더욱 높아질 전망이다.

이미 공판중심주의 확대로 재판 기간이 길어지고 있는 상황이다. 한상훈 연세대 법학전문대학원 교수는 "법정에서 증거들을 일일이 검증하고, 위법수집증거 배제 법칙도 강화되며 최근 공판 기간이 길어지는 경향이 있다"라며 "(형소법 개정으로) 재판 지연이 심화할 가능성이 있는 것은 사실"이라고 했다.

다만 한 교수는 "공판기일 지연은 검사와 경찰이 수사 협의가 안 됐을 때 발생할 것"이라며 "이상적인 방향으로 생각해 보면 (피고인) 송치 전 초기 수사 단계에서부터 검사와 경찰이 협력관계가 제대로 이뤄질 경우 우려하는 만큼 공판기일 지연이 현실화하지 않을 것"이라고 밝혔다.

100wins@newspim.com

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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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