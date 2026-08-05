다날 "상반기 위챗페이 결제액 62.7% 증가"

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중국인 관광객 증가에 편의점 중심 결제 확대

외국인 선불카드 '콘다' 안착

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다날은 텐센트와 제휴한 '위챗페이(WeChat Pay) 오프라인 QR결제'의 올해 상반기 거래액이 전년 동기 대비 62.7% 증가하며 역대 최고치를 기록했다고 5일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 거래액 증가는 방한 중국인 관광객 증가와 편의점을 중심으로 한 결제 이용 확대가 영향을 미쳤다. 위챗페이 오프라인 QR결제는 중국인 관광객이 자국에서 사용하는 위챗페이 애플리케이션으로 국내 편의점과 뷰티, 프랜차이즈 등 주요 가맹점에서 결제할 수 있는 서비스다.

문화체육관광부 통계에 따르면 올해 상반기 방한 외국인 관광객은 1071만명을 넘어 전년 동기 대비 21.3% 증가했다. 이 가운데 중국인 관광객은 321만명으로 27.1% 늘었으며, 외국인의 국내 카드 소비액도 10조389억원으로 50.8% 증가했다.

다날 로고. [사진=다날]

다날은 위챗페이 오프라인 QR결제 가맹점도 확대하고 있다. 최근 무인 아케이드 매장과 가맹 계약을 체결했으며, 앞으로 쇼핑과 교통, 의료·웰니스 등 다양한 분야로 결제처를 넓혀 외국인 관광객의 결제 편의성을 강화할 계획이다.

외국인 대상 신규 서비스도 확대되고 있다. 지난 7월 출시한 외국인 전용 선불카드 '콘다(K.ONDA)'는 강남, 명동, 을지로, 성수, 홍대 등 주요 상권에 전용 키오스크를 설치했다. 회사는 온라인 쇼핑과 배달 애플리케이션 이용, 교통카드, ATM 출금 등을 하나의 카드로 이용할 수 있도록 서비스를 제공하고 있다고 설명했다.

신한은행과 함께 운영 중인 외국인 유학생 등록금 결제 서비스도 성장세를 이어갔다. 회사에 따르면 올해 등록금 결제 거래는 전년 대비 위챗 QR 결제가 81.5%, 페이팔(PayPal) 결제가 133.2% 증가했다. 중국인 유학생이 주로 이용하는 위챗 QR 결제 증가율은 지난해 47.3%보다 확대됐다.

nylee54@newspim.com