SK바이오팜, 2분기 영업익 57% ↑…분기 실적 최고치 경신 지속

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매출 2474억·영업이익 971억 기록

세노바메이트 성장과 수익성 재확인

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오팜이 뇌전증 치료제 세노바메이트(미국 제품명 엑스코프리)의 미국 판매 확대에 힘입어 올해 2분기에도 호실적을 이어갔다.

SK바이오팜은 연결 기준 올해 2분기 매출 2474억원, 영업이익 971억원을 기록했다고 5일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 40.3%, 영업이익은 56.9% 각각 증가했다. 전분기와 비교해도 매출은 8.5%, 영업이익은 8.1% 늘었다. 당기순이익은 851억원으로 전년 동기 대비 188.1% 증가했다.

SK바이오팜 로고 [사진=SK바이오팜]

이번 실적은 일회성 용역수익이 반영된 분기를 제외하면 분기 기준 역대 최고 수준이다. 특히 전분기 마일스톤 수익이 사라지고 판매관리비가 증가했음에도 영업이익이 73억원 늘어나며 수익성이 개선됐다.

실적 성장을 견인한 것은 세노바메이트다. 2분기 미국 매출은 2244억원으로 전분기 대비 13.5%, 전년 동기 대비 45.6% 증가했다. 상반기 누적 미국 매출은 4221억원을 기록했다.

처방 증가세도 이어졌다. 미국 내 총 처방(TRx)은 약 14만3000건으로 전분기보다 8.4% 증가했고 신규 환자 처방(NBRx)도 월평균 1800건 이상을 유지했다. 특히 6월 월간 처방은 4만9155건으로 집계되며 성장세를 이어갔다.

회사는 하반기에도 직접소비자광고(DTC)와 의료진 대상 마케팅을 확대해 처방 증가세를 이어간다는 계획이다. 지난 4월 기존 DTC 광고를 재개한 데 이어 6월 신규 광고를 선보였으며, 의료진과 환자를 대상으로 한 마케팅 활동도 강화할 예정이다.

세노바메이트의 제품 수명주기(LCM) 확대 전략도 속도를 내고 있다. SK바이오팜은 지난 3월 세노바메이트 현탁액 제형에 대한 미국 신약허가신청(NDA)을 제출했으며, 일차성 전신 강직간대발작(PGTC)과 소아 적응증 확대를 위한 추가 신약허가신청(sNDA)도 연내 제출을 목표로 하고 있다.

해외 시장 확대도 본격화한다. 한국과 중국에서는 이미 허가 및 출시를 마쳤고 일본에서는 연내 허가를 목표로 심사가 진행 중이다. 중남미에서는 페루와 칠레에 이어 이달 브라질 출시를 앞두고 있어 글로벌 시장 확대에도 속도가 붙을 전망이다.

SK바이오팜은 세노바메이트를 통해 확보한 수익을 차세대 파이프라인 투자로 연결하며 성장 기반도 강화하고 있다.

현재 중추신경계(CNS) 신약을 비롯해 방사성의약품 치료제(RPT), 표적단백질분해(TPD) 분야를 미래 성장축으로 육성하고 있다. 방사성의약품 분야에서는 외부 도입 파이프라인의 임상 진입과 자체 후보물질의 전임상 진입을 추진하고 있으며, 표적단백질분해 분야에서는 자체 플랫폼 'MOPED'를 기반으로 신규 후보물질 개발을 진행 중이다.

인공지능(AI)을 활용한 신약개발도 확대하고 있다. 지난 6월 AI 신약개발 기업 인실리코 메디슨과 공동연구를 시작했으며, AI 기반 후보물질 발굴을 통해 연구개발 효율성을 높인다는 계획이다.

이동훈 SK바이오팜 사장은 "연구개발과 마케팅 투자 확대에도 영업이익이 지속 증가하고 있다는 점이 고무적"이라며 "세노바메이트가 창출하는 현금흐름을 기반으로 차세대 파이프라인 투자를 확대해 지속 가능한 성장 구조를 강화해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com